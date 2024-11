Bp Paul Desmond Tighe: Jan Paweł II w sile i w słabości szedł za Jezusem

Jan Paweł II, kiedy nie miał głosu przemawiał do serc ludzi samą siłą woli - poruszające świadectwo przekazał bp Paul Desmond Tighe, sekretarz Papieskiej Rady ds. Kultury, w ramach Dni Świętego Jana Pawła II w Rzymie.

Vatican News

W ramach wydarzeń związanych z Dniami Jana Pawła II przy grobie świętego Papieża Polaka w bazylice watykańskiej odprawiona została 29 listopada msza święta, podczas której bp Paul Desmond Tighe podzielił się swoim świadectwem ze spotkań z Janem Pawłem II.

Wspominał, że poznał młodego jeszcze Papieża w Dublinie podczas jego pielgrzymki do Irlandii w 1979 roku. Zachwycił go ten młody, silny Papież - było to jeszcze przed zamachem na Jana Pawła II - który przemawiał w języku angielskim w tonie aktorskim, a jednocześnie w sposób bardzo zrozumiały i trafiający do serc ludzi.

Było to niezwykle istotne w kontekście pojednania pomiędzy Irlandczykami z północy i z południa.

Paul Desmond Tighe wtedy podziwiał Jana Pawła II, jednak nie mniej mocno podziwiał go, kiedy już Papież nie mógł mówić i z okna na Placu Św. Piotra przemawiał do serc ludzkich swoją osobą, bez słów, samą siłą woli. Dawał świadectwo o miłości Chrystusa w swej niemocy.

Jak przekonywał sekretarz Papieskiej Rady Kultury, ta siła przekazu Jana Pawła II wynikała z wzorowania się na postawie św. Piotra z Ewangelii, którego Jezus po swoim zmartwychwstaniu trzykrotnie pytał: „Czy kochasz mnie“.

„Jan Paweł II przez całe swoje życie nieustannie również odpowiadał na to pytanie Jezusa: Tak“ - mówił bp Tighe podczas homilii.

Biskup przypomniał również inną scenę z Ewangelii, kiedy Jezus powiedział świętemu Piotrowi, iż kiedy był młody chodził gdzie chciał, a kiedy się zestarzeje inni poprowadzą go tam, gdzie nie chce. Jak mówił bp Tighe Jan Paweł zarówno będąc młodym, jak i później słabym i schorowanym podążał za Jezusem i szedł tam, gdzie Chrystus go prowadził.

Msza św. przy grobie Jana Pawła II w Bazylice św. Piotra oraz homilia bp. Paula Desmonda Tighe były jednym z wydarzeń Dni Świętego Jana Pawła II w Rzymie organizowanych w dniach 26-29 listopada przez Watykańską Fundację Jana Pawła II, rzymski Kościół i Hospicjum św. Stanisława Biskupa i Męczennika oraz Papieski Uniwersytet Jana Pawła II w Krakowie.

Czytaj także 29/11/2024 Potrzeba prawdy nieustannie aktualna. Dni Jana Pawła II w Rzymie Świat potrzebuje dziś prawdy. Wskazywał na to Jan Paweł II ćwierć wieku temu w encyklice „Fides et ratio“, ale to przesłanie wciąż jest aktualne. Bez niej nie ma dialogu i ...