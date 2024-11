Bp Solarczyk przy grobie św. Jana Pawła II: nie jesteśmy przypadkowi, ale obdarowani przez Boga

Pan Bóg dał nam nasze życie, swoje łaski, talenty. Jesteśmy tymi, którzy stają wobec Boga z wdzięcznością, ale też i z tą ufnością, abyśmy rzeczywiście trwali przy tym, co od Boga, abyśmy tym kruszyli to wszystko, co próbuje zniszczyć, osłabić, zamknąć Boże dary i tajemnice Bożej miłości – powiedział ordynariusz radomski bp Marek Solarczyk podczas Mszy św. sprawowanej w czwartek rano przy grobie św. Jana Pawła II w Bazylice św. Piotra w Watykanie.

Artur Hanula

Na początku homilii, nawiązując do czytania z Apokalipsy św. Jana i fragmentu dzisiejszej Ewangelii według św. Łukasza, bp Marek Solarczyk wskazał z jednej strony na „wyjątkowe orędzie o tym, że jest nam ofiarowana tajemnica i dar życia z Bogiem”, a z drugiej strony zwrócił uwagę na to, co jest trudne, co stanowi zagrożenie, „co już od początku Kościoła jest doświadczeniem ludzi”. Kaznodzieja zaznaczył: „ta wielka radość, wdzięczność, łaska, że człowiek może trwać przy Panu Bogu, ale i to wszystko, co wydaje się, że może człowieka zniszczyć, może człowiekowi odebrać nadzieję, może sprawić, że człowiek nie widzi owoców swojego życia”.

Przesłanie Maryi

Bp Solarczyk nawiązał też do obchodzonego dziś wspomnienia Ofiarowania Najświętszej Maryi Panny. Przywołał scenę Zwiastowania, kiedy Bóg przez Anioła Gabriela zapewnił Maryję, że Duch Święty zstąpi na Nią i moc Najwyższego osłoni Ją (por. Łk 1, 35). Zestawił ten fragment ze słowami Jezusa skierowanymi do Jerozolimy: „nieprzyjaciele otoczą cię wałem, oblegną cię i ścisną zewsząd” (Łk 19, 43). „Maryja mówi i przekonuje: bądź człowiekiem, który pozwoli się otoczyć cieniem Ducha Świętego, tą mocą Bożej łaski” - wskazał bp Marek Solarczyk. W obliczu trudności, „kiedy człowiek nie ma szans, kiedy nie ma nadziei, kiedy to wszystko, co czyni, wydaje się, że nie przynosi żadnego efektu”, Bóg daje nadzieję i przychodzi z pomocą.

(Dorota Abdelmoula-Viet)

Świadectwo św. Jana Pawła II

Na zakończenie homilii bp Marek Solarczyk przywołał słynne zawołanie Papieża Polaka: Totus Tuus, Maria! „Niech ta dzisiejsza Eucharystia, niech ta nasza wspólnota, niech prośba o orędownictwo św. Jana Pawła II sprawi, że powiemy dzisiaj Bogu, że chcemy być z Nim i dla Niego; niech On nasze życie przemienia i przez nasze życie objawia Bóg swoje dary” - podsumował ordynariusz radomski.

Jak w każdy czwartek, Msza św. przy grobie św. Jana Pawła II zgromadziła wielu uczestników. W koncelebrze znalazło się około 65 kapłanów. Koncelebrował pomocniczy biskup kielecki Marian Florczyk. Uczestniczyli m.in. przedstawiciele Duszpasterstwa Ratownictwa Medycznego Archidiecezji Krakowskiej, którzy pielgrzymują do Rzymu.

(Dorota Abdelmoula-Viet)

Czytaj także 14/11/2024 Ks. Jarosz przy grobie św. Jana Pawła II: Królestwo Boże to nie koncepcja, ale osoba Królestwo Boże nie jest koncepcją, doktryną, programem, które można dowolnie opracowywać, ale jest przede wszystkim osobą, która ma oblicze i imię Jezusa z Nazaretu – wskazał ...