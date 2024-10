Rzym: czuwanie na Placu św. Piotra w rocznicę wyboru Papieża Polaka

W 46. rocznicę wyboru kard. Karola Wojtyły na Papieża odbyło się czuwanie modlitewne na Placu św. Piotra. To wieloletnia tradycja, w której uczestniczą nie tylko Polacy mieszkający w Rzymie, ale także przebywający w tym czasie w Wiecznym Mieście.

Ks. Paweł Rytel-Andrianik, Artur Hanula

Zdaniem Przewodniczącego Rady Administracyjnej Watykańskiej Fundacji Jana Pawła II ks. prał. Pawła Ptasznika najważniejszym celem tych dorocznych spotkań jest „dziękczynienie za pontyfikat Jana Pawła II. Za wszystko, co wniósł przez swoją obecność, przez swoją modlitwę, przez swoje nauczanie, przez swoje dzieło w dzieje tego naszego świata”. Rozmówca Radia Watykańskiego - Vatican News wskazał, że współcześnie „ludzie wierzący, którzy szukają wartości w tym trochę zagubionym świecie, odwołują się właśnie do Jana Pawła II, szukając tam światła, wskazówek jak dobrze żyć”.

„To jest niezwykłe doświadczenie, że możemy tutaj polonijnie spotkać się tego wieczoru właśnie na Placu św. Piotra, w chwili refleksji wrócić do momentu 16 października, sprzed 46 lat - podkreślił Jakub Horbacz, student kursu „JP2 Studies” w Instytucie Kultury św. Jana Pawła II na Angelicum. - Człowiek ma tę możliwość przemyśleć znaczenie tego faktu też dla nas i trochę towarzyszyła mi taka myśl, jak to też jest dzisiaj, jeśli chodzi o to dziedzictwo Jana Pawła II i jak wiele jest w naszych rękach, ludzi młodych”.

Jakub Horbacz zaznaczył, że szczególnie mu bliskie jest nauczanie społeczne Jana Pawła II, w tym przesłanie encyklik m.in. „Centesimus Annus”. Docenia też dorobek literacki polskiego Papieża. „Intelektualne odnowienie dziedzictwa Jana Pawła II jest nam dziś szczególnie potrzebne” - powiedział mediom watykańskim.

Spotkanie na Placu św. Piotra zostało zorganizowane przez duszpasterstwo przy kościele św. Stanisława w Rzymie, duszpasterstwo Polaków Diecezji Rzymskiej, a równocześnie watykańską Fundację Jana Pawła II. W organizację włączyły się polskie stowarzyszenia działające w Rzymie.