Ks. Ptasznik: odkrywajmy na nowo nauczanie św. Jana Pawła II

Właściwie w każdej dziedzinie naszego życia jest coś nowego, co możemy odkryć, a co zostawił nam Jan Paweł II – powiedział ks. prał. Paweł Ptasznik, wieloletni bliski współpracownik Papieża Polaka w rozmowie z Radiem Watykańskim – Vatican News.

Ks. Marek Weresa – Watykan

Ks. Paweł Ptasznik, rektor kościoła pw. św. Stanisława w Rzymie i odpowiedzialny za duszpasterstwo Polaków w regionie rzymskim, w rozmowie z mediami watykańskimi wskazał, że współcześnie powinniśmy nieustannie wracać do wielu elementów nauczania św. Jana Pawła II. Musimy czynić to z konkretnymi doświadczeniami czasów współczesnych. Dotyczy to zarówno życia duchowego, Kościoła czy sytuacji społecznych.



W kontekście przeżywanego w minioną niedzielę Dnia Papieskiego i jego hasła „Święty Jan Paweł II. Ewangelia starości i cierpienia”, ks. Ptasznik wskazał, że dziś jest to temat bardzo trudny. Wynika to z tego, że coraz bardziej jesteśmy nastawieni na to, żeby życie było przyjemne, wygodne, szczęśliwe. Natomiast nie akceptujemy cierpienia czy starości. „Jan Paweł II zarówno swoim nauczaniem, jak i życia przykładem życia, podczas którego zaznał wiele cierpienia i tego nie ukrywał, potrafił swoją starość pokazać wszystkim w Kościele. On nas uczył tego, że cierpienie – choć nie jest od Boga – to jednak może być źródłem łaski” - wskazał ks. Ptasznik.