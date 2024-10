Msza przy grobie św. Jana Pawła II w 46. rocznicę inauguracji pontyfikatu

Wybrany na papieża 16 października 1978 r. św. Jan Paweł II oficjalnie rozpoczął swój pontyfikat 22 października 1978 r. W 46. rocznicę tamtego wydarzenia we wtorek 22 października br. o godz. 8:00 odbędzie się Msza św. przy grobie św. Jana Pawła II w bazylice św. Piotra, której przewodniczył będzie metropolita krakowski abp Marek Jędraszewski.

W dzień rocznicy inauguracji pontyfikatu Papieża Polaka przypada również jego liturgiczne wspomnienie, podczas którego w tym roku zostaną posadzone tulipany św. Jana Pawła II w Ogrodach Watykańskich.

Dni Jana Pawła II

Trwają Dni Jana Pawła II, na które w Rzymie złożyło się wiele wydarzeń. Już 12 października, w przeddzień Dnia Papieskiego, w kościele polskim w Rzymie odbył się koncert w ramach Festiwalu „Totus Tuus" z występem Chóru kameralnego im. prof. Jana Szyrockiego ZUT CHAPS w Szczecinie.

16 października Polacy spotkali się na czuwaniu modlitewnym na Placu św. Piotra. 19 października w sali koncertowej Papieskiego Instytutu Muzyki Sakralnej w Rzymie odbył się koncert Henryka Jana Botora wraz z synem Michałem oraz „Kwintetu Gromek” w składzie: Arkadiusz Gromek i jego czterech synów. Natomiast w niedzielę 20 października w kościele polskim miał miejsce koncert „Nie lękajcie się" w kontekście 10. rocznicy kanonizacji polskiego Papieża. Wystąpił zespół wokalny z Krakowa OCTAVA ensemble.

Otwórzcie na oścież drzwi Chrystusowi!

Podczas inauguracji pontyfikatu na Placu św. Piotra, Jan Paweł II wygłosił pamiętne słowa, które stały się programem jego papieskiej posługi. „Wy wszyscy, którzy posiadacie nieocenione szczęście wiary, wy wszyscy, którzy jeszcze szukacie Boga, a także wy, których dręczy zwątpienie, nie bójcie się przyjąć Chrystusa i Jego władzę. Nie lękajcie się! - wołał Papież Polak 46 lat temu. - Otwórzcie na oścież drzwi Chrystusowi! Dla Jego zbawczej władzy otwórzcie granice państw, systemów ekonomicznych i politycznych. Nie lękajcie się! Proszę was, błagam was z pokorą i zaufaniem, pozwólcie Chrystusowi mówić do człowieka! Tylko on ma słowa życia wiecznego!“

