Nie lękajcie się - koncert w Rzymie z okazji 10. rocznicy kanonizacji Jana Pawła II

Trwają Dni Jana Pawła II. W obchody wpisał się koncert „Nie lękajcie się", który odbył się 20 października w kościele polskim św. Stanisława BM w Rzymie. Wystąpił zespół wokalny z Krakowa OCTAVA ensemble. Papież Polak „jest w naszych sercach, jest w naszej pamięci, jest tu jego duch” - wskazała uczestniczka wydarzenia Joanna Utrata z Tychów.

Ks. Paweł Rytel-Andrianik, Artur Hanula

Jak podkreślił rektor kościoła ks. prałat Paweł Ptasznik „Ojciec Święty Jan Paweł II bardzo zwracał uwagę na to, żeby kultura chrześcijańska była żywa, żeby ona budziła emocje, żeby budziła refleksje”. Wskazał na duże znaczenie połączenie piękna liturgii z wartościowymi wydarzeniami kulturalnymi, na co zwracał uwagę polski Papież Ks. Ptasznik jest przekonany, że rzymski koncert „pozostanie w sercach tych, którzy uczestniczyli”.

Koncert został poprzedzony Mszą św. w intencji Ojczyzny pod przewodnictwem metropolity warmińskiego abp. Józefa Górzyńskiego. „To, co Ojciec Święty zrobił dla Ojczyzny, to wszystko, co mówił do Polaków w trosce o Ojczyznę, to wszystko, co mówił, żeby nas podnieść na duchu i poprowadzić w dobrym kierunku i wskazać perspektywy przyszłości nie może być zapomniane” - zaznaczył ks. prał. Ptasznik.

Joanna Utrata z parafii pw. Podwyższenia Krzyża Świętego w Tychach podkreśliła, że koncert poprowadzony przez Magdalenę Wolińską-Riedi stał „na bardzo wysokim poziomie”. Oceniła go jako „wzruszający”. Po raz pierwszy do Rzymu przyjechała z mężem z okazji 25. rocznicy ślubu. Od tamtej pory co roku w październiku starają się odwiedzać Wieczne Miasto - w miesiącu różańcowym, wyjątkowym dla Polaków i polskiego Papieża.

Koncert „Nie lękajcie się" został zorganizowany przez Kościół i Hospicjum św. Stanisława BM w Rzymie oraz Instytut Dialogu Międzykulturowego z Krakowa przy współpracy z samorządem krakowskim, w ramach Dni Jana Pawła II. W wydarzeniu uczestniczyli m.in. ambasador RP przy Stolicy Apostolskiej Adam Kwiatkowski oraz członek Zarządu Województwa Małopolskiego marszałek Iwona Gibas.

Koncert „Nie lękajcie się"

Już 12 października, w przeddzień Dnia Papieskiego, w kościele polskim w Rzymie odbył się koncert w ramach Festiwalu „Totus Tuus" z występem Chóru kameralnego im. prof. Jana Szyrockiego ZUT CHAPS w Szczecinie. 16 października przypadła 46. rocznica wyboru kard. Karola Wojtyły na papieża. Polacy spotkali się tego dnia na czuwaniu modlitewnym na Placu św. Piotra. 19 października w sali koncertowej Papieskiego Instytutu Muzyki Sakralnej w Rzymie odbył się koncert Henryka Jana Botora wraz z synem Michałem oraz „Kwintetu Gromek” w składzie: Arkadiusz Gromek i jego czterech synów.

22 października będzie obchodzone jego liturgiczne wspomnienie, 46 lat po inauguracji pontyfikatu. O 8:00 odbędzie się Msza św. przy grobie Papieża Polaka pod przewodnictwem metropolity krakowskiego abp. Marka Jędraszewskiego. Tego samego dnia w Ogrodach Watykańskich zostaną posadzone tulipany św. Jana Pawła II.

Mszę św. i koncert „Nie lękajcie się" można obejrzeć na kanale YouTube EWTN Polska: https://www.youtube.com/live/hpdAVH9s_OU

