Bp Zmitrowicz przy grobie św. Jana Pawła II: módlcie się, abyśmy żyli w pokoju

Módlcie się za Rosję tak jak Matka Boża prosiła w Fatimie, módlcie się za nas, żebyśmy mogli żyć w pokoju – zaapelował biskup pomocniczy diecezji kamieniecko-podolskiej w Ukrainie bp Radosław Zmitrowicz OMI, podczas Mszy Świętej sprawowanej w czwartek rano przy grobie św. Jana Pawła II w Bazylice św. Piotra w Watykanie.

Bp Zmitrowicz podziękował Polakom za pomoc okazywaną Ukraińcom, bo „wojna jest straszna, jest piekłem”.

Coś ważniejszego niż wszystko

Nawiązując do Ewangelii z dnia, biskup pomocniczy kamieniecko-podolski wskazał na słowa Pana Jezusa, mówiącego o chrzcie i ogniu, który przyszedł „rzucić na ziemię” (por. Łk 12, 49): „On ma to wielkie pragnienie, cały czas tym żyje, żeby to było możliwe, żeby w człowieku pojawiło się coś, czego wcześniej nie było”. Biskup dodał, że ten dar Jezusa w pełni przyjął m.in. św. Paweł, który wyzbył się wszystkiego dla Chrystusa (por. Flp 3, 8). Ma go też każdy z nas od chwili chrztu św., ale nie zawsze tym żyjemy.

Dar Jezusa na trudne czasy

Przyjęcie ognia Ducha Świętego pozwala przetrwać nawet w najtrudniejszych czasach. „To, co Jezus chce nam dać, ten ogień, to jest coś, co umożliwia człowiekowi zachować się dobrze, godnie, w każdej sytuacji” - zaznaczył bp Zmitrowicz. „On chce nam to dać, żeby to zło mogło się zatrzymać na nas, żebyśmy mogli odpowiedzieć na zło dobrem”. Wzorem w tym jest Chrystus i wielu świętych.

Przykład św. Jana Pawła II i bł. ks. Jerzego Popiełuszki

Wiele przeciwności nie złamało Karola Wojtyły. „Wiemy, że był bardzo ludzki. Właśnie dzięki temu, że było w nim to coś, ten ogień, który oczyszcza, który wypala, który ogrzewa, który sprawia, że wszystko w nas żyje” - wskazał biskup pomocniczy diecezji kamieniecko-podolskiej. Ważny jest też przykład bł. ks. Jerzego, który „dawał też tę nadzieję, że można w trudnym czasie zachować się godnie”.

Dar, który pomaga przetrwać Ukraińcom

„My na Ukrainie też mamy wielu ludzi, którzy zachowują się bardzo godnie, poświęcają się, dają swoje życie. Często wspominam kobietę, która ratuje ludzi i mówi, że najszczęśliwsze momenty w jej życiu to te, kiedy udało się kogoś uratować, wyciągnąć z tego piekła” - opowiedział bp Radosław Zmitrowicz. „Dzisiaj ten ogień chce ogarnąć każdego z nas w tej Eucharystii. Zawsze jest ta tajemnica naszej wolności, czy ja chcę, żeby ten ogień mnie ogarnął, żebym był narzędziem pokoju w tym świecie, w którym żyję, w mojej rodzinie” - podsumował kaznodzieja.

Jak w każdy czwartek, Msza św. przy grobie św. Jana Pawła II zgromadziła wielu uczestników. W koncelebrze znalazło się około 50 kapłanów. Byli m.in. jałmużnik papieski kard. Konrad Krajewski, metropolita łódzki kard. Grzegorz Ryś, metropolita warmiński abp Józef Górzyński, regens Penitencjarii Apostolskiej bp Krzysztof Nykiel, biskup Kopenhagi bp Czesław Kozon, biskup gliwicki bp Sławomir Oder i biskup senior diecezji legnickiej bp Zbigniew Kiernikowski. Polscy biskupi biorą udział w obradach XVI Zwyczajnego Zgromadzenia Ogólnego Synodu Biskupów, które trwają w Rzymie do 27 października.

