Watykan: Polacy modlili się w intencji ofiar powodzi

Podczas Mszy Świętej, sprawowanej w czwartek rano przy grobie św. Jana Pawła II w Bazylice św. Piotra w Watykanie, Polacy modlili się w intencji osób, które ucierpiały z powodu trwających powodzi oraz za wszystkich, którzy im pomagają.

Dorota Abdelmoula-Viet, Artur Hanula

Cotygodniowa Msza św., w której uczestniczą Polacy mieszkający w Rzymie i Watykanie oraz przybywający do Wiecznego Miasta turyści i pielgrzymi, stała się okazją do modlitwy za powodzian, o którą zaapelował na zakończenie wczorajszej audiencji generalnej Papież Franciszek.

(ks. Marek Weresa)

Nawiązując do Ewangelii z dnia, opowiadającej o wizycie Jezusa w domu faryzeusza Szymona, ks. Dariusz Giers, administrator Watykańskiej Fundacji Jana Pawła II, mówił w kazaniu, że „Ewangelia jest pełna spotkań” Boga z ludźmi, choć Boża miłość i miłosierdzie często spotykają się „z obojętnością, odrzuceniem, a nawet nienawiścią” ze strony człowieka.

(ks. Marek Weresa)

W domu Szymona doszło również do spotkania Jezusa z pokutującą jawnogrzesznicą. „To kobieta, która z żalem za swoje grzechy pada przed Nim na kolana, płacze, całuje, namaszcza Jego nogi. To spotkanie odmienia ją wewnętrznie, zrywa ze swoim starym życiem, pozwala by Nauczyciel ją uzdrawiał, pragnie odmienić swoje serce, uzdolnić je do prawdziwej miłości” - wskazał kaznodzieja.

(ks. Marek Weresa)

Odmienną postawę prezentuje faryzeusz Szymon. „Wprawdzie zaprasza Jezusa do swojego domu, ale nie oddaje Mu należnej czci według przepisów prawa. Człowiek, który osądza, pogardza jawnogrzesznicą, nie rozumie jej gestów ani miłosiernego spojrzenia Pana” - mówił ks. Giers. Jezus tłumaczy „mu znaczenie tego, co czyni kobieta, wyjaśnia jak bardzo boli Boga serce zamknięte na miłosierdzie, na przebaczenie, ponieważ nie uznaje własnych grzechów”.

(ks. Marek Weresa)

Administrator Watykańskiej Fundacji Jana Pawła II nawiązał do komentarza Papieża Franciszka w kontekście tej Ewangelii: „Uprzywilejowane miejsce, by spotkać Chrystusa to nasze własne grzechy”. Tak właśnie było w przypadku jawnogrzesznicy. „Trzeba uczynić własnym ból Boga - zaznaczył kaznodzieja. - Trzeba paść na kolana przed Panem, całować i namaszczać Jego stopy z dziękczynieniem i adoracją”.

(ks. Marek Weresa)

Na zakończenie ks. Giers zachęcił do spotkania z Jezusem w kościele, ale też w ludziach, zwłaszcza cierpiących i odrzuconych. Przywołał słowa św. Jana Pawła II: „Spotkanie z Jezusem podobne jest do odrodzenia: daje początek nowemu stworzeniu, zdolnemu do prawdziwego kultu, polegającego na oddawaniu czci Ojcu «w Duchu i prawdzie»” (J 4, 23-24).

(ks. Marek Weresa)

Jak w każdy czwartek, Msza św. przy grobie św. Jana Pawła II zgromadziła wielu uczestników. W koncelebrze pod przewodnictwem abp. Kryspina Dubiela, nuncjusza apostolskiego w Angoli oraz Wyspach św. Tomasza i Książęcej, znalazło się około 60 kapłanów. Koncelebrował również jałmużnik papieski kard. Konrad Krajewski. Podczas Mszy śpiewał kwartet wokalny z Łodzi. Wśród pielgrzymów, obecni byli m.in. uczniowie i nauczyciele z I LO im. Adama Mickiewicza w Węgrowie.

(ks. Marek Weresa)

(ks. Marek Weresa)

(ks. Marek Weresa)

(ks. Marek Weresa)

(ks. Marek Weresa)

Czytaj także 16/09/2024 Kościół w Polsce pomaga i modli się za poszkodowanych w powodzi Od pierwszych dni powodzi diecezjalne Caritas ruszyły na pomoc poszkodowanym z zalanych terenów. Najbardziej zniszczone są tereny, które obejmują diecezje legnicka i świdnicka. Tam ...