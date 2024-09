Kościół w Polsce pomaga i modli się za poszkodowanych w powodzi

Od pierwszych dni powodzi diecezjalne Caritas ruszyły na pomoc poszkodowanym z zalanych terenów. Najbardziej zniszczone są tereny, które obejmują diecezje legnicka i świdnicka. Tam dotrze też pomoc z pozostałych diecezji. W najbliższą niedzielę 22 września odbędzie się ogólnopolska zbiórka na rzecz poszkodowanych.

Tomasz Zielenkiewicz

Caritas Polska przekazała już pierwszą transzę pilnej pomocy. To 200 tysięcy złotych, które trafiły do diecezjalnych ośrodków Caritas na terenach dotkniętych powodzią. Rozpoczęła się też zbiórka finansowana stronie www.caritas.pl. Jak informuje Caritas, potrzebna jest również pilna pomoc rzeczowa, zwłaszcza od firm, ponieważ istnieje zapotrzebowanie na hurtowe ilości. Są to przede wszystkim osuszacze, woda pitna, agregaty prądotwórcze, łopaty, taczki, gumowce, artykuły higieniczne oraz żywność z długim terminem ważności. Caritas z terenów diecezji opolskiej, świdnickiej, bielsko-żywieckiej i legnickiej jest w kontakcie z władzami, które koordynują pomoc na szczeblu ogólnopolskim. Pierwsze transporty mają z siedzib Caritas diecezji świdnickiej i legnickiej wyjechać we wtorek.

W odpowiedzi na apel Przewodniczącego Konferencji Episkopatu Polski abpa Tadeusza Wojdy, w niedzielę 22 września odbędzie się w polskich kościołach zbiórka na pomoc poszkodowanym w wyniku powodzi. „Chcę wyrazić nasze współczucie wobec tych, którzy doświadczyli tego wielkiego dramatu, ale jednocześnie zapewnić, że nie pozostają oni sami. Modlimy się za nich, wspieramy ich duchowo, ale jednocześnie chcemy wesprzeć ich również materialnie. Caritas Polska, która koordynuje pomoc w imieniu całego Kościoła w Polsce, już zaczęła ją świadczyć” – powiedział w przesłaniu zamieszczonym w internecie arcybiskup Wojda.

Abp Tadeusz Wojda i inni polscy biskupi

Zaapelował o hojność. „Woda, po obfitych deszczach, zalała wiele domów, szkół, przedszkoli, szpitali. Wiele domów i budynków użytku publicznego zostało zniszczonych, także cała infrastruktura drogowa na tamtych terenach została mocno nadszarpnięta” – dodał.

Na razie nie wiadomo ile kościołów, klasztorów, kaplic i cmentarzy katolickich zostało zalanych przez wodę. Wiadomo jednak, że najbardziej ucierpiał klasztor ojców franciszkanów w Kłodzku oraz tamtejszy kościół Matki Bożej Różańcowej. „Nasz klasztor i kościół został zalany. Woda sięgała pod sufit parteru klasztoru, w kościele woda jest na wysokości ambony, z budynku parafialnego widać tylko dach, mur klasztorny został zniszczony przez nurt rzeki. Woda więc osiągnęła prawie poziom, który był podczas powodzi tysiąclecia w 1997 roku” - napisali zakonnicy na stronie internetowej klasztoru.

Caritas Diecezji Świdnickiej pomaga też osobom bezdomnym. Zostały uruchomione całodobowe jadłodajnie. Podobną pomoc uruchomiła Caritas Diecezji Opolskiej. Posiłki przygotowywane przez jadłodajnie w Raciborzu i Nysie są rozwożone do powodzian. Wolontariusze i pracownicy Caritas dostarczać będą wodę pitną, pieczywo, żywność, środki czystości, artykuły higieniczne do miejscowości takich jak Głuchołazy i okoliczna Nysa, Prudnik, Moszczanka, Łąka Prudnicka i innych.

(Autor jest pracownikiem Polskiego Radia)