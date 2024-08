Ozłocił Jasną Górę - Jan Paweł II pielgrzym świata

Sierpień to miesiąc pielgrzymek. W Polsce najpopularniejsza jest ta na Jasną Górę. Ale są też inne drogi, które bez względu na kraj, mają wspólny mianownik. To miłość do Boga i ludzi, których uczył przez całe swe życie Jan Paweł II.

Jan Paweł II jako pierwszy Papież w historii pokazał światu czym jest pielgrzymowanie. W czasie swego pontyfikatu odbył 104 pielgrzymki międzynarodowe, odwiedzając 129 krajów na wszystkich kontynentach. Zrealizował ponad 140 podróży apostolskich na terenie Włoch. Ale to Polska była miejscem ukochanym i najbliższym jego sercu. Podczas 9 pielgrzymek do Ojczyzny, odwiedzał Sanktuarium Matki Bożej Częstochowskiej. W 1979 r. dokonał aktu zawierzenia Matce Bożej Polski - jej przyszłości, a także całego Kościoła Chrystusowego i jego misji we współczesnym świecie.

„Spełnia się wola Maryi. Jestem tutaj! (...) Sługa powołany z tej ziemi, wzięty od podnóża Jasnej Góry, gdzie nieraz stałem tak, jak wy tu stoicie, i klęczałem na gołej ziemi tak, jak wy tu nieraz godzinami klęczycie (...)" – to pierwsze słowa Jana Pawła II wypowiedziane na Jasnej Górze.

W ciągu trzech dni pobytu w sanktuarium z Papieżem spotkało się ok. 3,5 mln wiernych - mimo iż władza komunistyczna utrudniała przyjazd do Częstochowy. Autokary zatrzymywano już na obrzeżach miasta, skąd pielgrzymi szli na Jasną Górę.

Wota dla Madonny

W czasie tej samej pielgrzymki Jan Paweł II złożył jako wotum złotą różę z papieskim dokumentem jako wyraz najwyższego odznaczenia dla sanktuarium. Nie był to jedyny dar od Ojca Świętego pozostawiony w Częstochowie - żadne inne sanktuarium na świecie przez 27 lat pontyfikatu Jana Pawła II nie otrzymało tylu darów wotywnych co Jasna Góra. Wsród darów są: przestrzelony pas od sutanny, który Jan Paweł II miał na sobie w czasie zamachu, złoty medalik z Matką Bożą z Guadalupe, świeca paschalna z rzymskiego sanktuarium maryjnego Ocalenia Ludu Rzymskiego, złoty ornat gotycki z herbem papieskim oraz seria medali i znaczków watykańskich, figura Matki Bożej wyrzeźbiona w kości słoniowej.

W przeddzień swojej śmierci pobłogosławił dwie korony dla Cudownego Obrazu Matki Bożej Jasnogórskiej oraz kopie tego obrazu, które przekazane zostały do polskiej kaplicy w podziemiach bazyliki św. Piotra na Watykanie.

Przeważającą grupę zmierzającą na Jasną Górę stanowią młodzi. Jan Paweł II ze studentami miał zawsze świetny kontakt. Toteż na zakończenie VI Światowych Dni Młodzieży w 1991 r. w Częstochowie dokonał aktu zawierzenia młodzieży świata Matce Bożej. Symbolem spotkania ponad półtora miliona młodych była pieśń „Abba Ojcze", którą śpiewano wówczas wszędzie i w wielu językach.

Masowy udział wiernych w corocznych pielgrzymkach pieszych wyróżnia Jasną Górę spośród innych sanktuariów. Historia pieszego pielgrzymowania na Jasną Górę sięga początków istnienia klasztoru. Duże zorganizowane grupy przybywają tu od XV wieku. Pierwsza zorganizowana pielgrzymka piesza dotarła do sanktuarium w 1434 r., kiedy – po odrestaurowaniu obrazu Matki Bożej zniszczonego po rabunkowym napadzie na klasztor – w uroczystej procesji przeniesiono ikonę z Krakowa do Częstochowy.

Pielgrzymowanie na Jasną Górę jest światowym fenomenem. Rocznie przybywa do Częstochowy ponad 300 dużych grup, a w nich ok. 250 tys. osób. Do słynnego sanktuarium wiedzie ponad 55 szlaków pątniczych, którymi przybywa rocznie ok. 350 pielgrzymek. Skala pieszego pielgrzymowania w Polsce zwiększyła się gwałtownie wraz z wyborem kard. Karola Wojtyły na Papieża. Tradycja ma kontynuację do dziś.

Małgorzata Oroń / Monika Stojowska / KUL

