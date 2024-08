Pielgrzymowanie na Jasną Górę to bardzo ważny element polskiej religijności (ks. Marek Weresa)

Polska: 80 tys. osób dotarło w pieszych pielgrzymkach na Jasną Górę

Piesze pielgrzymki to religijny fenomen, z wielowiekową tradycją, na skalę światową. Sierpień to w Polsce czas pielgrzymowania do sanktuariów maryjnych, wśród których na czele wysuwa się Jasna Góra. Uroczystość Wniebowzięcia NMP jest jednym z punktów kulminacyjnych ruchu pielgrzymkowego w Sanktuarium Jasnogórskim.

Ks. Marek Weresa 228 pielgrzymek pieszych, 200 grup rowerowych, 17 grup biegowych, 2 rolkowe i 1 konna; w roku 2023 na Jasną Górę przybyło łącznie prawie 90 tys. osób. Najliczniejsze pielgrzymki piesze przybyły z Tarnowa, Radomia, Krakowa i Warszawy. Na Jasną Górę przybywa wielu młodych (ks. Marek Weresa) Ludzie pragną duchowej odnowy

„Z pewnością Polska jest jednym, jeśli nie jedynym krajem na świecie, gdzie duchowość pielgrzymkowa jest tak bardzo mocno rozwinięta. Są młodzi, osoby w średnim i starszym wieku. Ludzie idą na pielgrzymki, bo potrzebują odnowy duchowej, a motywem pójścia w drogę jest wiara. I trzeba się cieszyć, że dziesiątki, a nawet setki tysięcy ludzi w Polsce pielgrzymuje do sanktuariów maryjnych” – powiedział Radiu Watykańskiemu - Vatican News abp Tadeusz Wojda, Przewodniczący Konferencji Episkopatu Polski, który dodał, że również brał udział w pielgrzymkach pieszych. „Trochę trudne było bardzo wczesne wstawanie, ale to dodawało radości i entuzjazmu. Na pielgrzymkach nawiązywały się relacje, był czas na modlitwę i śpiew” - podsumował Przewodniczący KEP. W pielgrzymkach na Jasną Górę biorą udział pątnicy w różnym wieku (ks. Marek Weresa) Czas pieszych pielgrzymek to dla pątników doświadczenie tajemnicy Kościoła, zobaczenie jak istotne w życiu wiary są jedność i piękno życia wspólnoty. „Czas pątniczego trudu to dla mnie jedyne w swoim rodzaju rekolekcje w drodze; to nie tylko publiczna manifestacja wiary, ale także doświadczenia duchowe, które kierują moje serce ku przemianie. Codzienne wyrzeczenia, uczestnictwo w Mszy św., słuchanie konferencji, wspólne modlitwy – to wszystko ukierunkowuje człowieka do wejścia na drogę nawrócenia” - powiedziała w rozmowie z Radiem Watykańskim - Vatican News Edyta Jurkowska-Wajszczuk, pątniczka z diecezji siedleckiej. (ks. Marek Weresa) Stulecia historii Początki pielgrzymowania do Sanktuarium Jasnogórskiego wiążą się w zasadzie z rozwojem kultu Bogurodzicy. Od XVII w. pielgrzymki stały ważnym elementem polskiej religijności. Ruch pielgrzymkowy nie przestał funkcjonować ani podczas zaborów czy czasu II wojny światowej. Papież Franciszek odwiedził Jasną Górę w 2016 r. Papież Franciszek na Jasnej Górze Czytaj także 12/08/2024 „Jesteśmy Kościołem” - na Jasną Górę przybywają tysiące pielgrzymów O tym, że Kościół jest wspólnotą, w której każdy ma swoje miejsce przekonują pielgrzymi przybywający na Jasną Górę na uroczystość Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny. ...

