O. Szylak OP przy grobie św. Jana Pawła II: jesteśmy silni mocą zawierzenia Bogu

Jesteśmy silni mocą zawierzenia i takiego też zawierzenia mamy się uczyć za każdym razem, kiedy przychodzimy na modlitwę, powierzając Panu Bogu nas samych, powierzając te wszystkie sprawy – powiedział o. Paweł Szylak OP z Dominikańskiego Duszpasterstwa Akademickiego „Beczka” z Krakowa podczas Mszy Świętej sprawowanej w czwartek rano przy grobie św. Jana Pawła II.

O. Szylak podkreślił, że za każdym razem „na modlitwie mamy się uczyć postawy ufności i postawy zawierzenia”, gdyż „doświadczamy, że nasze siły są ograniczone, sami doświadczamy naszej słabości, sami doświadczamy potrzeby Bożej pomocy i Bożego wsparcia”.

Jak przypomniał kaznodzieja, św. Jan Paweł II całe swoje życie zawierzał Panu Bogu, szczególnie przez wstawiennictwo Maryi, często powtarzając „Totus Tuus". „Będąc Papieżem zawierzał świat w różnych intencjach, w różnych sprawach, często dokonując aktu zawierzenia” - wskazał dominikanin podczas homilii.

Każda modlitwa jest sposobnością do wzrastania w ufności względem Boga. „Zawierzenie sprawia, że powierzamy te sprawy w ręce Pana Boga, że oddajemy je Panu Bogu, że też doświadczając właśnie swojej słabości, ograniczoności, oddajemy je komuś, kto naprawdę jest wszechmogący, komuś, kto naprawdę może w tych wszystkich sprawach, w tych wszystkich wymiarach i przestrzeniach naszego życia działać - zaznaczył o. Paweł Szylak. - Oddajemy je komuś, kto stworzył ten świat, kto jest w tym świecie obecny, kto nadal prowadzi ten świat aż do celu ostatecznego”.

Warto powierzać intencje i siebie samych Bogu, bo „nikt nie zna nas lepiej niż Pan Bóg, nikt bardziej nas nie kocha niż On sam”. Każde zawierzenie Bogu na modlitwie sprawia, że „jesteśmy silni” mocą tego zawierzenia, wierząc że „On jest wszechmogący, że On jest dobrym i miłosiernym Ojcem, któremu oddajemy nas samych, że On jest właśnie kimś, komu rzeczywiście te wszystkie sprawy możemy powierzyć, kimś, komu możemy zaufać i możemy być pewni, że On sam nas w tym wszystkim poprowadzi”.

Msza św. przy grobie św. Jana Pawła II zgromadziła wielu uczestników. W koncelebrze znalazło się ok. 40 kapłanów. Podczas Eucharystii śpiewał Chór Dziewczęcy „Ziarenko” z Parafii Św. Ducha w Podstolicach w Archidiecezji Krakowskiej. Obecni byli też m.in. przedstawiciele Dominikańskiego Duszpasterstwa Akademickiego „Beczka” z Krakowa, Duszpasterstwa Akademickiego z Siedlec oraz klerycy z Archidiecezji Gnieźnieńskiej.

