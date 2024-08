Ks. Wójcik przy grobie św. Jana Pawła II: Bóg jest miłosierny, cierpliwy i sprawiedliwy

Słowo, które otrzymujemy w dzisiejszej Ewangelii jest niezwykle mocne, bo odsłania prawdziwe, trojakie Oblicze naszego Boga – powiedział ks. Mateusz Wójcik z Domu Polskiego w Rzymie podczas Mszy Świętej sprawowanej w czwartek rano przy grobie św. Jana Pawła II.

Artur Hanula

Komentując Ewangelię dnia ks. Wójcik podkreślił, że ukazuje ona po pierwsze Boże Oblicze „pełne miłości i miłosierdzia”. „Król zaprasza gości na ucztę, co symbolizuje Boże pragnienie, aby wszyscy ludzie uczestniczyli w Jego królestwie. To pokazuje, że Boża miłość jest powszechna, a Jego miłosierdzie jest naprawdę dla każdego z nas” – wskazał ks. Wójcik.

(ks. Marek Weresa)

Kaznodzieja zaznaczył, że „nie liczy się nasza przeszłość, nasze zasługi, nasze pochodzenie. Bóg zaprasza każdego z nas do udziału w radości Jego królestwa. A to, co porusza najbardziej, to fakt, że walczy o człowieka do samego końca. Szanując jego wolność, nie rezygnuje z człowieka tak szybko, tak jak człowiek szybko rezygnuje z Pana Boga”.

(ks. Marek Weresa)

Ks. Wójcik wskazał, że po drugie Bóg jest cierpliwy. „Zauważmy, że król nie reaguje od razu na odrzucenie zaproszenia; daje szansę na zmianę decyzji. Daje człowiekowi czas. Bogu odmiennie niż nam, ludziom, nigdy nie brakuje czasu, aby czekać na zmianę naszego życia. To w przypadku niektórych cierpliwość Boża jest wystawiona na ogromną próbę” – podkreślił ks. Mateusz Wójcik.

(ks. Marek Weresa)

Czas dany człowiekowi przez Boga kiedyś się skończy. „Kiedy ci, którzy zostali zaproszeni, nie tylko odmawiają, ale wręcz znieważają i zabijają jego sługi, król działa stanowczo. Nie oszukujmy się; nie pomijajmy tej Bożej reakcji. Nie wykreślajmy tego zdania z Ewangelii. Właśnie taka reakcja ma nas trochę sprowadzić na ziemię i przypomnieć nam, że Boża sprawiedliwość nie ignoruje zła, ale ono w końcu zostanie kiedyś ukarane” – wskazał kaznodzieja.

Po trzecie, Bóg jest sprawiedliwym sędzią. „Zobaczcie, że ostatecznie król, pomimo swego miłosierdzia, wymaga od gości zaproszonych na ucztę odpowiedniej postawy, symbolizowanej przez szatę weselną. Szata weselna, o której mówi Jezus, symbolizuje naszą postawę serca, naszą gotowość do przyjęcia Bożej łaski” – podkreślił ks. Wójcik.

(ks. Marek Weresa)

Człowiek jest powołany do tego, aby z wiarą odpowiedzieć na zaproszenie Boga. „Musimy odpowiedzieć na to zaproszenie z otwartym sercem. Bez tej odpowiedzi, bez przemiany wewnętrznej możemy znaleźć się w sytuacji tego człowieka, który został wyrzucony z wesela. To pokazuje, że Bóg oczekuje od nas nie tylko przyjęcia Jego zaproszenia, ale także odpowiedniej odpowiedzi, życia zgodnego z Jego wolą” – zaznaczył kaznodzieja.

Msza św. przy grobie św. Jana Pawła II zgromadziła wielu uczestników. W koncelebrze znalazło się 50 kapłanów. Koncelebrował również kard. Konrad Krajewski, jałmużnik papieski.

(ks. Marek Weresa)

Czytaj także 15/08/2024 Ks. Wachowski przy grobie św. Jana Pawła II: nasze szczęście w niebie jest marzeniem Boga Nasze szczęście w niebie to „marzenie samego Boga, a marzenia i pragnienia Boga zawsze się spełniają. Maryja, stworzenie najbliższe Chrystusowi, jako pierwsza uczestniczy w ...