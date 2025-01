Palermo: Karol Wojtyła w centrum zainteresowania lokalnej społeczności

Duże zainteresowanie towarzyszyło spotkaniu wokół książki, pt. „La meta è la felicità” (pol. „Celem jest szczęście”) zawierającej zbiór wypowiedzi Karola Wojtyły wybranych i przetłumaczonych przez Marinę Olmo, które 18 stycznia odbyło się na Papieskim Wydziale Teologicznym w Palermo.

Dorota Abdelmoula-Viet – Watykan

Prezentacja zbioru nieznanych szerzej myśli Karola Wojtyły, stała się przyczynkiem do dyskusji m.in. na temat „umiłowania człowieka”, które charakteryzowało przyszłego papieża, wynikając z jego głębokiego zjednoczenia z Bogiem i stając się kluczem do zrozumienia nie tylko jego pontyfikatu, ale i wcześniejszego nauczania.

Jak przypomniał ks. Vito Impellizzeri, kierujący pracami sycylijskiego Papieskiego Wydziału Teologicznego, miejsce to pełni na Sycylii rolę duszpasterskiego laboratorium, podejmującego najważniejsze inspiracje i debaty związane z wiarą. „Tutaj wiara staje się myślą, tutaj wiara staje się kulturą, tutaj wiara staje się pytaniem” – mówił, witając liczną publiczność, zebraną wokół publikacji zbioru myśli przyszłego papieża-Polaka. Podzielił się też osobistymi wspomnieniami spotkań ze św. Janem Pawłem II i jego „mistycznego zjednoczenia z Bogiem”, którego był świadkiem. O podobnych wrażeniach z chwil, kiedy papież-Polak pogrążał się w modlitwie „niczym w pustelni”, mówił też arcybiskup Palermo Corrado Lorefice, który podsumował całe spotkanie.

Z kolei dr Patrizio Vitulo z archidiecezjalnego centrum kulturalnego Il Sentiero podkreślił wyjątkowość prezentowanej publikacji, odzwierciedlającej mistycyzm Karola Wojtyły i składającej się z „366 krótkich fragmentów zaczerpniętych z tylu pism Karola Wojtyły, niepublikowanych poza Polską, a w większości nawet w Polsce. Pochodzą one z dialogów, homilii, spotkań, które przyszły papież odbył z wiernymi w Polsce podczas swojej posługi biskupiej i kapłańskiej przed wstąpieniem na tron papieski. Ta książka ma również ostatnią perełkę, ponieważ zamykają ją modlitwy z autografu, również niepublikowane”. Podkreślił też istotną rolę Mariny Olmo, autorki zbioru i tłumaczki zawartych w nim tekstów, która jest nie tylko zaangażowanym świadkiem pontyfikatu papieża-Polaka, ale też znawczynią Polski i jej kultury.

Karol Wojtyła – mistyk i „pasjonat człowieczeństwa”

Podczas spotkania, które było okazją do rozmowy z autorką książki, Marina Olmo wyjaśniła, że już sam tytuł „Celem jest szczęście” zaprasza czytelnika do refleksji nad definicją szczęścia, zaproponowaną przez Wojtyłę, który prawdziwe spełnienie człowieka widział jedynie w Bogu. Podkreśliła, że wybór tekstów, którego dokonała do książki, poprzedziła gigantyczna praca w Instytucie Jana Pawła II w Krakowie, polegająca na skrupulatnym poszukiwaniu w parafiach i instytucjach niepublikowanych dotąd wypowiedzi przyszłego papieża – śladów po jego wizytach, homiliach czy odczytach. Podkreśliła, że praca nad tekstami, do których miała dostęp jako pierwsza osoba we Włoszech, była dla niej doświadczeniem „obcowania świętych” i codziennych spotkań z papieżem-Polakiem, którego ludzka głębia i prorocka aktualność powinny być na nowo odkrywane.

„Jest to nowy wkład, który pozwala zobaczyć, jak mierzył się z ważnymi kwestiami, które musiał rozwiązywać. I, według mnie, powinien on wzbudzić chęć przeczytania źródeł: homilii, tekstów, które napisał - niektóre z nich to wykłady uniwersyteckie” – mówiła. Odpowiadając na szereg pytań o tematykę wypowiedzi przyszłego papieża, zawartych w wyborze, zaznaczyła, że jednym z ważnych aspektów wyłaniających się z tej książki, jest obraz Karola Wojtyły jako „pasjonata człowieczeństwa”, który temu tematowi poświęcał wypowiedzi od akademickich, po te, kierowane w czasie homilii do młodzieży. „Według mnie, dla młodzieży, której zwykle wpaja się, że najważniejsza jest wydajność, powiedzenie, że są czymś znacznie więcej niż wynik ich egzaminu czy osiągnięcia, może być dzisiaj bardzo ważnym wsparciem” – podkreśliła tłumaczka.

Franciszek i Jan Paweł II – „obaj zakochani w Chrystusie”

Prezentacja książki stała się też okazją do refleksji na temat związków Papieża Franciszka Jana Pawła II. Jak podkreśliła Marina Olmo, pomimo różnic historycznych i kulturowych, a także różnych stylów ich pontyfikatów, obu papieży łączy to, że „oboje są zakochani w Chrystusie i z tego względu kochają człowieka”.

Zbiór pt. „Celem jest szczęście” (wł. „La meta è la felicità”) ukazał się w języku włoskim nakładem włoskiego Wydawnictwa Ares i powstał we współpracy z Katolickim Uniwersytetem Lubelskim Jana Pawła II. Zawiera 366 myśli Karola Wojtyły, pochodzących z okresu poprzedzającego jego pontyfikat, w większości nieznanych szerszemu gronu odbiorców. Wstęp do książki napisał Ojciec Święty Franciszek, który podkreślił w nim, że poznanie tej części życia i myśli przyszłego papieża jest niezbędne, by w pełni zrozumieć jego pontyfikat. Jak zaznaczył, publikacja pomaga „dotknąć małych pereł jego ludzkiej i chrześcijańskiej głębi, pobudzając naszą ciekawość i zainteresowanie, a tym samym budząc w nas pragnienie, by poznać go bardziej”.