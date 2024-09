Papież Franciszek napisał wstęp do zbioru nieznanych tekstów Karola Wojtyły

„Nie można w pełni zrozumieć św. Jana Pawła II bez poznania Karola Wojtyły (...) W dzisiejszym, pełnym niepokoju i nieprzewidywalności świecie, szczególnie potrzebujemy jego przykładu i ojcostwa” – pisze Papież Franciszek w przedmowie do książki pt. „La meta è la felicità” (Celem jest szczęście), zawierającej zbiór myśli Karola Wojtyły. Prawie wszystkie zostały opublikowane po raz pierwszy w języku włoskim.

Dorota Abdelmoula-Viet – Watykan

Nieznane refleksje Karola Wojtyły

Publikacja, która ukazała się nakładem włoskiego Wydawnictwa Ares i powstała we współpracy z Katolickim Uniwersytetem Lubelskim Jana Pawła II, zawiera 366 myśli Karola Wojtyły z czasów przed rozpoczęciem pontyfikatu, w większości nieznanych szerszemu gronu odbiorców. Jak podkreśla we wstępie do tego zbioru Papież Franciszek, zrozumienie św. Jana Pawła II nie jest w pełni możliwe bez poznania jego wcześniejszych myśli i działalności. „Trzeba odkryć jego osobowość, dzieło, działalność i nauczanie jako człowieka, kapłana, biskupa i kardynała, a także jego szczególną relację z młodzieżą, jego ojcowską postawę wobec nich oraz dramat jego życia, w którym tracił po kolei wszystkich członków swojej rodziny” – pisze Ojciec Święty.

Inspiracja na każdy dzień roku

Tomik wypowiedzi przyszłego Papieża Polaka można potraktować jako inspirację na każdy dzień roku albo też jako zbiór głębokich przemyśleń, dotyczących zarówno wiary, jak i wielu sfer życia ludzkiego. Są one pogrupowane tematycznie i dotyczą m.in. człowieka, jego serca i życia, małżeństwa oraz rodziny, życia społecznego, treści wiary katolickiej, Kościoła, sakramentów, rytmu roku liturgicznego i szerzej pojętych zagadnień dotyczących chrześcijaństwa. Wyboru tekstów i ich przekładu na język włoski dokonała watykanistka Marina Olmo.

Lektura dla młodego pokolenia

„Jestem przekonany, że wraz z tą książką nasz profesor stanie się bliski czytelnikom, podobnie jak był bliski swoim studentom i kolegom z naszego uniwersytetu” – pisze we wprowadzeniu ks. prof. Mirosław Kalinowski, rektor KUL, uczelni, której wykładowcą był przez lata Karol Wojtyła, i która stara się szukać wciąż nowych dróg promowania i przybliżania jego nauczania kolejnym pokoleniom.

Publikujemy pełny tekst przedmowy Papieża Franciszka:

Przedmowa

Niniejszy zbiór pozwala nam zanurzyć się w bogactwo ludzkich, duszpasterskich, teologicznych i kulturalnych talentów jednego z najwybitniejszych ludzi ubiegłego stulecia.

Święty Jan Paweł II, mimo upływu lat od jego pontyfikatu, nadal pozostaje źródłem inspiracji i przyciąga ludzi do Chrystusa swoim stylem życia, głębią nauczania oraz zdolnością do bycia blisko życia każdego człowieka. W dzisiejszym, pełnym niepokoju i nieprzewidywalności świecie, szczególnie potrzebujemy jego przykładu i ojcostwa.

Nie można jednak w pełni zrozumieć św. Jana Pawła II bez poznania Karola Wojtyły, czyli korzeni tego świętego papieża. Trzeba odkryć jego osobowość, dzieło, działalność i nauczanie jako człowieka, kapłana, biskupa i kardynała, a także jego szczególną relację z młodzieżą, jego ojcowską postawę wobec nich oraz dramat jego życia, w którym tracił po kolei wszystkich członków swojej rodziny.

Ten zbiór krótkich fragmentów jego tekstów, w większości niepublikowanych za granicą, a niektórych nawet w Polsce, pozwala nam dotknąć małych pereł jego ludzkiej i chrześcijańskiej głębi, pobudzając naszą ciekawość i zainteresowanie, a tym samym budząc w nas pragnienie, by poznać go bardziej.

Mam nadzieję, że te starannie wybrane 366 fragmentów, które każdego dnia będą nam towarzyszyć jedną myślą, dotyczącą spraw ludzkich i chrześcijańskich, przyniosą obfite owoce dobra.

Chciałbym podziękować wszystkim, którzy przyczynili się do powstania tej książki, a zwłaszcza Katolickiemu Uniwersytetowi Lubelskiemu Jana Pawła II, którego Karol Wojtyła był wykładowcą.

Wam wszystkim, drodzy czytelnicy, niech Jezus błogosławi, a Najświętsza Maryja Panna, Matka Kościoła, niech was strzeże.

Franciszek

Watykan, Santa Marta, 27 kwietnia 2024 r.