Kard. Ryś: Bóg bardzo cierpiał w każdym człowieku w Auschwitz

Trzy tysiące osób wzięło udział w obchodach 80. rocznicy wyzwolenia niemieckiego obozu koncentracyjnego i zagłady Auschwitz-Birkenau. Uroczystości odbyły się z udziałem grupy 56 ocalałych oraz przywódców kilkudziesięciu państw świata. Modlitwę wielowyznaniową odmówili przedstawiciele judaizmu, Kościołów chrześcijańskich – katolickiego, prawosławnego, protestanckiego, oraz islamu.

Obecny na uroczystościach kardynał Grzegorz Ryś proszony o podsumowanie obchodów wskazał, że szczególnie wybrzmiało tu słowo „pamięć”. „Dla każdego historyka pamięć jest czymś innym niż historia. Jan Paweł II również ten temat bardzo podkreślał, że bez pamięci jesteśmy niczym i nie tworzymy niczego. To jest nasz wybór, co zapamiętamy i co będziemy chcieli prowadzić dalej, wybór, który wiąże się z przyszłością i naszą dignitas” – mówił.

Metropolita łódzki skupiał się też na teologicznym aspekcie, gdyż od lat wiele osób zadaje pytanie o rolę Boga w tragedii Auschwitz-Birkenau. „Pytanie tyczy się człowieka i Boga. Bóg nie stworzył Auschwitz, Bóg stworzył człowieka. Jest taki tekst z Pisma Świętego, że gdy stworzył człowieka, widział, że jest on dobry. Częścią tego dobra jest wolność. Dzięki wolności możemy robić rzeczy dobre i także rzeczy złe. Być może jest coś nie tak w tym, że my winimy Boga za nasze wolne wybory, za nasze wolne czyny. Bóg bardzo dużo cierpiał w każdym pojedynczym człowieku, który tutaj był. Bóg w tym miejscu bardzo cierpiał” – podkreślił kardynał.

Metropolita łódzki przypominał, że w Auschwitz-Birkenau cierpieli i ginęli też duchowni. „Przykład świętego Maksymiliana jest oczywisty, ale Jan Turski powiedział mi kiedyś, że kiedy przyjechał w transporcie do Auschwitz i kiedy wychodził z wagonu, zgubił okulary. To oznaczało śmierć, bo bez okularów nie przeżyjesz. Nie wiesz co się wokół ciebie dzieje. Ludzie z jego bloku kupili mu nowe okulary, oferując w zamian swój chleb. Za chleb kupili mu okulary i teraz może dzięki temu z nami być i przed nami występować. Więc to nie jest tylko i wyłącznie kwestia kapłanów, mamy tutaj do czynienia z czymś, co wychodzi poza religię, poza denominację” – mówił, podsumowując uroczystości kardynał Ryś.

Podczas modlitwy kończącej uroczystości wyznawcy judaizmu odmówili wysławiającą imię Boże modlitwę „Kadisz” oraz żydowską modlitwę żałobną „El Male Rachamim” (Boże miłosierny). Zaintonował ją naczelny rabin Polski Michael Schudrich. Z kolei Psalm 42 „Tęsknota za Bogiem i świątynią” odmówili duchowni reprezentujący różne grupy ofiar: przedstawiciele judaizmu, Kościołów chrześcijańskich – katolickiego, prawosławnego, protestanckiego, oraz islamu. Psalm odmówiono w językach polskim, angielskim i starocerkiewnosłowiańskim. Wśród modlących się byli m.in.: nuncjusz apostolski w Polsce abp Antonio Guido Filipazzi, metropolita łódzki kard. Grzegorz Ryś, biskup bielsko-żywiecki Roman Pindel oraz zwierzchnik diecezji cieszyńskiej Kościoła ewangelicko-augsburskiego bp Adrian Korczago.

Do momentu wyzwolenia ok. 7 tys. więźniów przebywających na terenie obozu przez żołnierzy Armii Czerwonej, niemieccy naziści zamordowali w Auschwitz ok. 1,1 mln osób, głównie Żydów, a także Polaków, Romów, sowieckich jeńców wojennych oraz ludzi innych narodowości.

