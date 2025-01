Msza św. z ocalałymi z Holokaustu: potrzebne są przeciwciała wobec sił zła

Potrzebne są przeciwciała, które w codzienności niełatwego niekiedy życia potrafią wznieść się ponad kłamstwo, przemoc i nienawiść - mówił abp Marek Jędraszewski w Centrum Dialogu i Modlitwy w Oświęcimiu w czasie Mszy św. dla ocalałych. 27 stycznia przypada 80. rocznica wyzwolenia niemieckiego nazistowskiego obozu koncentracyjnego i zagłady Auschwitz.

Vatican News, Archidiecezja Krakowska

Obecność naznaczona bolesną prawdą

„Z głębokim szacunkiem pochylamy się dzisiaj przed wami, będąc świadomi ciężarów historii, które nosicie. Wasza obecność przypomina nam o wartościach pokoju, przebaczenia, nadziei. Jesteście świadkami bolesnej prawdy, która uczy nas, jak cenić życie i bronić godności człowieka” - mówił na początku Mszy św. dla ocalałych dyrektor Centrum Dialogu i Modlitwy w Oświęcimiu ks. Dariusz Chrostowski.

Msza św. z ocalałymi z Holokaustu

Aktualna historia

W czasie homilii abp Marek Jędraszewski, zwrócił uwagę na płacz radości Izraelitów, którzy słysząc słowa Tory odczytywane przez Ezdrasza, zrozumieli, że to sam Bóg do nich przemawiał. „Bóg mówi i serce człowieka się zmienia, staje się na nowo pełne wewnętrznej mocy, którą otrzymało z wysoka” - mówił metropolita krakowski, wskazując na kontrastujący z tym obraz z Ewangelii, gdy Jezus w Nazarecie odczytywał fragment z Izajasza, a Żydzi nie przyjęli faktu, że proroctwa mesjańskie wypełniają się właśnie w Jezusie i chcieli Go zabić.

„Kiedy ludzie słuchają Boga, to wtedy z radością wznoszą swoje domy, a przede wszystkim z ogromnym poświęceniem i miłością wznoszą świątynię na cześć Boga. Ale jeżeli ludzie głosu Boga słuchać nie chcą, to bardzo szybko nawet najwspanialsze dzieła ich rąk obracają się w ruinę” - mówił abp Marek Jędraszewskim nawiązując także do nieposłuszeństwa Adama i Ewy w raju. Zaznaczył, że ta historia powtarza się ciągle w nowych odsłonach, a jednym z najbardziej dramatycznych tego przykładów był wybór Hitlera, którego Niemcy uznali za swojego Führera, odrzucając Pana Boga i chcąc unicestwić wszystkich niearyjczyków. Zwrócił uwagę, że słynny napis na bramie obozowej „Arbeit macht frei” („Praca czyni wolnym”) był perwersyjnym nawiązaniem do biblijnych słów „Wahrheit macht frei” („Prawda was wyzwoli” – J 8, 32), bo de facto praca w Auschwitz wyniszczała ludzi do końca, do śmierci.

Kosztowne świadectwo

Na koniec arcybiskup wyraził Bogu wdzięczność za wszystkich, którzy „na przekór systemowi nienawiści i przemocy, jaki miał być wszechwładny w Auschwitz, pokazywali wielkość swojego człowieczeństwa, płacąc niekiedy własnym życiem za to świadectwo”. Wezwał do modlitwy za wszystkie ofiary obozu, a także za katów i zbrodniarzy. „A przede wszystkim, mając świadomość tego, co się tu wydarzyło i co musi pozostać wielkim nieustannie aktualnym wyrzutem dla świata, módlmy się o pokój między ludźmi, między narodami, między państwami. Bo przecież wszyscy jesteśmy dziećmi jednego Boga i za wszystkich nas oddał swoje życie i przelał swą krew nasz Pan, Jezus Chrystus” - zakończył metropolita.