Studenci z KUL w Rzymie śladami judeochrześcijańskich korzeni wiary

Grupa studentów i doktorantów Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II zwiedzała w Rzymie miejsca związane z początkami chrześcijaństwa, a także z relacjami chrześcijańsko–żydowskimi. Wyjazd organizowany przez Centrum Heschela KUL był nagrodą w konkursie „Lubelszczyzna: Dialog kultur, religii i serc”.

„Jesteśmy wdzięczni za ten czas tu spędzony” - mówili laureaci konkursu po kilku dniach spędzonych w Wiecznym Mieście. „Odwiedziliśmy miejsca związane z historią chrześcijaństwa, Watykan, Bazylikę Świętego Piotra, a także Wielką Synagogę i miejsca związane z dialogiem chrześcijańsko-żydowskim” - mówili młodzi ludzie z KUL.

Wizyta w Rzymie i poznawanie historii

„Mieliśmy okazję zobaczyć wspaniałe zabytki antycznej kultury, ale też bardzo dużo dowiedzieliśmy się na temat zabytków związanych z religią chrześcijańską oraz z religią żydowską” - opowiadała swoje wrażenia Daria Szelachowska, studentka retoryki stosowanej na KUL, która zdobyła nagrodę w konkursie w kategorii eseju. „Byliśmy w katakumbach, miejscu pochówku pierwszych chrześcijan, w bazylikach papieskich. Smakowaliśmy włoskiej kuchni, spacerowaliśmy uroczymi uliczkami Rzymu, mogliśmy zobaczyć bogactwo kultury Włoch” - wyliczała.

Rektor KUL, ksiądz prof. dr hab. Mirosław Kalinowski wyraził zadowolenie z efektów konkursu. „Cieszę się zarówno z powodu zgłębienia tematyki dialogu chrześcijańsko–żydowskiego przez studentów i doktorantów naszej uczelni, jak również z faktu, że laureaci mogli uczestniczyć w wyjeździe do Rzymu i Watykanu. To z pewnością jest dla nich okazją do rozwoju, poszerzenia wiedzy, a co za tym idzie wzbogacenia również Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego” - powiedział ks. prof. Mirosław Kalinowski.

Potwierdził to Konrad Król, student filologii romańskiej i edytorstwa na KUL, który - podobnie jak Daria Szelachowska - jest laureatem konkursu w kategorii eseju. „Sam ten konkurs pozwolił nam poszerzyć horyzonty, dowiedzieć się więcej na temat historii Żydów i relacji międzyreligijnych na terenie Lubelszczyzny” - mówił Konrad Król.

Dodał, że wyjazdy do Rzymu pozwoliły studentom trochę inaczej spojrzeć na to miasto, które jest sercem chrześcijaństwa, a jednocześnie tętnił kulturą żydowską, a wspólnota Żydów mieszkała i rozwijała się niejako w cieniu papieża. „Sama okolica synagogi pokazuje, że żydowska przeszłość wciąż jest tu żywa, można skosztować różnych żydowskich specjałów, myślę że ta wizyta pozostawi na długo wspomnienia i przemyślenia” - dodał Konrad Król.

Lubelszczyzna miejscem spotkania kultur i religii

Konkurs organizowało Centrum Heschela KUL, które zajmuje się dialogiem chrześcijańsko-żydowskim. Dofinansował go Minister Nauki.

Jak mówili organizatorzy konkursu, Lubelszczyzna przez wieki stanowiła miejsce spotkania Wschodu i Zachodu, w którym obok siebie zgodnie żyli przedstawiciele wielu narodów i religii.

Do II wojny światowej w miastach i miasteczkach dużą część mieszkańców stanowiła ludność żydowska, a wschodnią część regionu zamieszkiwali wraz z Polakami Ukraińcy. Dziś po wielokulturowej tradycji regionu pozostało wiele znaków, które często mijamy, nie mając nawet takiej świadomości.

„Chcemy zachęcić młodych ludzi do ich odkrycia” – mówili organizatorzy konkursu. Konkurs miał służyć nie tylko zachowaniu śladów przeszłości, ale także pokazać, że możliwe jest pokojowe współistnienie narodów i religii. To przesłanie, które jest szczególnie istotne w dzisiejszym świecie, tak pełnym konfliktów.

Konkurs odbywał się w trzech kategoriach: plastycznej, fotograficznej i literackiej.

Podczas wizyty młodzież z KUL spotkała się także z redaktorami sekcji polskiej Vatican News i zapoznała z pracą watykańskiej redakcji, zwiedziła Watykan. Michalina Nowaczewska, studentka filologii włoskiej na KUL wyznała, że właśnie zwiedzanie Ogrodów Watykańskich wywarło na niej ogromne wrażenie. „Zobaczyć Watykan od wewnątrz i zachwycać się spokojem ciszą i naturą tych ogrodów było czymś wyjątkowym” - powiedziała.

