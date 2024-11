Kard. Pizzaballa na KUL: pokój dla Jerozolimy, to pokój dla całego świata

O tym, że relacje pomiędzy mieszkańcami Ziemi Świętej powinny być obrazem Bożej obecności i zażyłości z Nim, a modlitwa o pokój dla Jerozolimy jest w istocie wołaniem o pokój dla całego świata, mówił kard. Pierbattista Pizzaballa w przesłaniu do uczestników międzynarodowej konferencji „Proście o pokój dla Jeruzalem (Ps 122,6)”, zorganizowanej na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim Jana Pawła II.

Dorota Abdelmoula-Viet – Watykan

Łaciński patriarcha Jerozolimy przypomniał, że biblijne wołanie o pokój dla Jeruzalem to apel niezwykle aktualny, w kontekście złożonej i problematycznej sytuacji w Ziemi Świętej. Podkreślił, że pokój czymś więcej, niż tylko jedną z wartości, o którą troszczą się wyznawcy Chrystusa.

Pokój – tożsamością Boga i Kościoła

„Dla nas, chrześcijan, pokój nie jest tylko jednym z aspektów życia Kościoła, ale pokój i działania na rzecz pokoju są konstytutywną cechą tożsamości i misji Kościoła. Pokój, przede wszystkim, zanim staje się działaniem, do którego, zaprasza nas Bóg, mówi nam też coś o tożsamości Boga – mówił hierarcha, przywołując ilustrujące to fragmenty Pisma Świętego – Misją Kościoła jest głoszenie Boga, a oblicze Boga jest przede wszystkim obliczem pokoju”.

Jerozolima – świadectwo Bożej obecności

Mówiąc o misji Kościoła w Ziemi Świętej, kard. Pizzaballa odniósł się do dwóch obrazów z Księgi Apokalipsy: namiotu oraz Oblubienicy. „To w pewnym sensie tożsamość Jerozolimy” – mówił. Podkreślił, że „zstępujące z Niebios” Jeruzalem jest miastem, Bożej obecności – co symbolizuje namiot, oraz intymnej zażyłości ze Stwórcą – czego obrazem jest Oblubienica. „To mówi nam coś o tym, czym powinno być życie Jerozolimy. Miasto Jerozolima, Kościół Jerozolimy, powinny być miejscem, w którym uwidacznia się obecność Boga, a intymność Boga jest widoczna w naszych działaniach” – zachęcał.

Życie w blasku Zmartwychwstałego

Kontynuując refleksję nt. apokaliptycznego obrazu Jerozolimy, kard. Pizzaballa zwrócił uwagę na postać Baranka, będącego dla tego miasta źródłem światłości. „W pewnym sensie, pierwszym sposobem naszego oddawania czci Bogu jest życie w światłości Baranka. Baranek jest dla nas chrześcijan Paschą. Więc nasze relacje muszą trwać w paschalnej światłości. I nasze relacje powinny być oddawaniem chwały Bogu” – przekonywał, podkreślając, że to zaledwie niektóre spośród licznych inspiracji, jakie w odniesieniu do Ziemi Świętej można zaczerpnąć z Księgi Apokalipsy.

Pokój dla Jerozolimy – pokojem dla świata

„Modlitwa o pokój dla Jerozolimy, to również modlitwa o pokój dla wszystkich narodów. Bo w Jerozolimie bije serce wszystkich narodów” – mówił hierarcha. Przypomniał, że powołaniem mieszkańców Ziemi Świętej jest świadczenie o życiu w zażyłości z Bogiem i zdolności do niesienia bliźnim życia, dzięki Bożej Miłości. „Modlimy się o to, próbujemy być małym przykładem tego. Wiem, jak ograniczeni jesteśmy, ale mimo to powinniśmy zawsze pamiętać o tym, co jest naszym świadectwem jako mieszkańców Jerozolimy” – podsumował.

Konferencja „Proście o pokój dla Jeruzalem (Ps 122,6) z udziałem teologów i biblistów z całego świata, odbyła się w dn. 5-7 listopada na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim z inicjatywy Centrum Relacji Katolicko-Żydowskich KUL im. Abrahama J. Heschela we współpracy z Instytutem Nauk Biblijnych KUL Wśród zaproszonych na nią gości znaleźli się m.in. argentyński rabin, prof. Abraham Skórka, doktor honoris causa KUL i łaciński patriarcha Jerozolimy, kard. Pierbattista Pizzaballa.