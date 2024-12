Rektor KUL: dziękujemy za wsparcie; podejmujemy nowe wyzwania

Podejmujemy nowe zadania, które stawia przed nami dynamicznie zmieniająca się rzeczywistość. Dziękujemy za wsparcie, uczelnia musi odpowiadać na współczesne wyzwania - podkreślił w piątek rektor Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II ks. prof. Mirosław Kalinowski.

Podczas Mszy św., w drugi dzień Świąt Bożego Narodzenia, czyli wspomnienie Św. Szczepana - pierwszego męczennika, w wielu parafiach, tradycyjnie odczytywany był list rektora KUL, a datki składane na tacę zostały przeznaczone na rzecz uczelni. Ks. prof. Kalinowski podziękował proboszczom i tym, którzy wsparli uczelnię.

„KUL jest dziś nowoczesnym uniwersytetem, gwarantującym staranne i profesjonalne, holistyczne wykształcenie oparte o system wartości. Chcemy, by studenci i doktoranci mieli możliwość rozwoju na wielu płaszczyznach. Dotyczy to także realizacji ich projektów i zainteresowań. Oferujemy 58 kierunków studiów pierwszego stopnia i jednolitych magisterskich oraz 38 kierunków drugiego stopnia. Odpowiadamy na współczesne wyzwania społeczne modyfikując lub tworząc nowe kierunki studiów, jak np. sztuczna inteligencja, czy bezpieczeństwo narodowe lub studia podyplomowe MBA" - powiedział rektor KUL.

Dodał, że w mijającym roku, na uniwersytecie zostało powołane Collegium Medicum, w którym kształceni są przyszli lekarze, pielęgniarki, położne i biotechnolodzy. „Planujemy dalszy rozwój tej jednostki, trwa proces tworzenia szpitalnych oddziałów klinicznych. To realizacja planów sprzed stu lat, gdy twórcy KUL, na czele z ks. Idzim Radziszewskim, zamierzali umożliwić studiowanie nauk medycznych. Wiemy, jak duże jest dziś zapotrzebowanie w obszarze dostępności do świadczeń zdrowotnych. Dlatego podejmujemy to wyzwanie" - zaznaczył ks. prof. Kalinowski.

Podkreślił też, że uniwersytet, posiadający 106 lat doświadczenia i tradycji, a także wybitnych absolwentów i profesorów, jak choćby św. Jan Paweł II, analizuje zmieniającą się rzeczywistość społeczną i jest ośrodkiem opiniotwórczym. „Wdrażamy nowe technologie, funkcjonujemy w obszarze medialnym, sztucznej inteligencji, dostrzegamy potrzeby rynku pracy, współdziałamy ze środowiskiem biznesowym, nawiązujemy współpracę z krajowymi i zagranicznymi uczelniami, umożliwiamy kształcenie więźniom w ramach Centrum Studiów przy Areszcie Śledczym w Lublinie, prowadzimy Centrum Polonijne i Studium dla Polonii, włączamy się w budowanie relacji katolicko-żydowskich poprzez Centrum Heschela" - podkreśla rektor KUL.

