Polscy lekarze niosą nadzieję w Republice Środkowoafrykańskiej

Misja w sercu Afryki, gdzie zdrowie i życie kobiet wciąż pozostaje wyzwaniem. Projekt „Ocal Życie” to nie tylko medyczna akcja, ale także chrześcijańskie świadectwo miłosierdzia. W październiku grupa polskich medyków wyjechała do Republiki Środkowoafrykańskiej, by szkolić lokalnych specjalistów w szpitalu św. Ojca Pio w Bangui, prowadzonym przez brata zakonnego Zgromadzenia Apostołów Jezusa Ukrzyżowanego Janusza Gawła. „Najważniejsza jest edukacja" – powiedziała Radiu Watykańskiemu Izabela Cywa.

Łukasz Wacławek W Republice Środkowoafrykańskiej na 3 miliony kobiet przypada zaledwie 16 ginekologów. To kraj, gdzie brakuje podstawowych leków, sprzętu, a także dostępu do opieki medycznej. W odpowiedzi na te dramatyczne potrzeby polscy lekarze w ramach projektu „Ocal Życie" prowadzili operacje, szkolenia i działania edukacyjne. Misjonarze z Polski w Republice Środkowoafrykańskiej (Izabela Cywa) „To państwo dysfunkcyjne, gdzie brakuje nie tylko specjalistów, ale również elementarnej edukacji medycznej. W takich warunkach edukacja staje się kluczem do ratowania życia" – powiedziała rozmówczyni Vatican News, Izabela Cywa, koordynatorka projektu. Projekt „Ocal Życie" to nie tylko pomoc doraźna. Lekarze skupiają się na edukowaniu lokalnego personelu – od podstawowych zasad higieny, przez opiekę przedoperacyjną, po przeprowadzanie skomplikowanych zabiegów. „Edukacja jest najważniejsza" – dodaje Cywa, podkreślając, że wyszkoleni lekarze i pielęgniarki będą w stanie pomagać setkom kobiet każdego roku. Wyzwania, jakie stawia przed medykami praca w Republice Środkowoafrykańskiej są olbrzymie. „Brak nowoczesnych metod diagnostyki czy standardowego sprzętu zmusza nas do kreatywności. Mimo tych trudności wszystkie zabiegi zakończyły się sukcesem" – powiedział w rozmowie z Radiem Watykańskim anestezjolog biorący udział w projekcie Radosław Sońta. „Ocal Życie" to nie tylko pomoc medyczna. To również głęboko chrześcijańska misja. Lekarze pracują na rzecz tych, którzy są najbardziej opuszczeni, dając przykład miłości bliźniego. Współpraca z rzeszowską fundacją Pro Spe, która w tym roku finansowała projekt, umożliwia zmianę życia setek kobiet. Izabela Cywa pracuje w Republice Środkowoafrykańskiej od 12 lat. Na początku swojej działalności związana była z misją katolicką, gdzie zarządzała szpitalem i ośrodkami zdrowia. Jest także inicjatorką projektu „Bezpieczna mama". Wraz z Anną Paczkowską stworzyły projekt „Ocal Życie".

Zespół polskich lekarzy już teraz planuje trzecią edycję projektu, która odbędzie się w październiku 2025 roku. „Chcemy kontynuować naszą pracę, szkolić kolejne osoby i ratować życie" – podkreśla Izabela Cywa. (Autor jest pracownikiem Polskiego Radia Rzeszów)