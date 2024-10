Matka z dzieckiem w Afryce (WFP/Gabriela Vivacqua)

"Ocal Życie" – kolejny wyjazd polskich ginekologów do Afryki

15 października grupa polskich medyków wyjedzie do Republiki Środkowoafrykańskiej, by szkolić lokalnych specjalistów w szpitalu św. Ojca Pio w Bangui, prowadzonym przez brata zakonnego Zgromadzenia Apostołów Jezusa Ukrzyżowanego, Janusza Gawła. "Praca w warunkach afrykańskich jest bardzo trudna, nie da się jej porównać do warunków w Polsce" – powiedziała Radiu Watykańskiemu Izabela Cywa.

Łukasz Wacławek Izabela Cywa pracuje w Republice Środkowoafrykańskiej od 12 lat. Na początku swojej działalności związana była z misją katolicką, gdzie zarządzała szpitalem i ośrodkami zdrowia. Jest także inicjatorką projektu "Bezpieczna mama". Wraz z Anną Paczkowską stworzyły projekt "Ocal Życie". Celem misji jest edukacja tamtejszych lekarzy w zakresie operacji ginekologiczno-położniczych oraz pomoc kobietom, które potrzebują pilnej opieki medycznej. "W kraju, gdzie na trzy miliony kobiet przypada jedynie 16 ginekologów, większość z nich pracuje wyłącznie w stolicy, a jeden przebywa na specjalizacji we Francji. Dlatego lokalne szpitale borykają się z ogromnym niedoborem specjalistów i odpowiedniego sprzętu" – powiedziała rozmówczyni Vatican News, Izabela Cywa. Lekarze z Polski będą nie tylko szkolić, ale również operować pacjentki, których liczba przekracza możliwości ich zespołu. "W zeszłym roku udało się przeszkolić jednego z lekarzy, który teraz samodzielnie wykonuje operacje, co pokazuje, jak ważna jest edukacja medyczna w tym regionie. Misja ta wymaga ogromnego przygotowania logistycznego, ponieważ wszystkie niezbędne narzędzia, sprzęt i materiały, takie jak aparaty USG, muszą być przywiezione z Polski" – dodaje Izabela Cywa. W lokalnych warunkach brakuje nawet podstawowych środków do przeprowadzania operacji, takich jak sterylne rękawice czy sprzęt chirurgiczny. Projekt ma na celu zwiększenie liczby lekarzy zdolnych do pomocy lokalnym pacjentkom. Izabela Cywa podkreśla, że kluczowe są zarówno fundusze, wsparcie fundacji Pro Spe, jak i zaangażowanie specjalistów, którzy są gotowi na trudne warunki pracy, takie jak wysokie temperatury, brak klimatyzacji i ryzyko chorób. W przyszłości planowane jest rozszerzenie projektu i szkolenie większej liczby lekarzy, by stworzyć trwały efekt poprawy opieki medycznej. "Moim marzeniem jest, aby lokalni lekarze zdobywali wiedzę i umiejętności, które pozwolą im samodzielnie pomagać swojej społeczności przez wiele lat" – przyznaje Izabela Cywa. Organizatorzy i fundacja proszą o pomoc w akcji. Zbierane środki pokryją koszty zakupu leków i materiałów opatrunkowych, które są niezbędne do przeprowadzania operacji. Kolejnym wydatkiem są bilety lotnicze i ubezpieczenia dla zespołu medyków. Ważnym elementem są także głowice ginekologiczne do USG, które umożliwią prawidłową diagnostykę i prowadzenie bezpiecznych porodów. Akcję wesprzeć można na stronie fundacji https://prospe.org.

