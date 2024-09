Jasna Góra: ogólnopolskie święto dziękczynienia za plony

Pod hasłem „Do Maryi we wspólnocie Kościoła” na Jasnej Górze ma miejsce ogólnopolskie święto dziękczynienia za plony. Główne uroczystości odbyły się z udziałem prezydenta RP Andrzeja Dudy. Dziękował polskim gospodarzom za ich obecność.

Maria Kopacka-Fornal - Biuro Prasowe @JasnaGóraNews

„Dziękuję, że jesteście tutaj tak, jak nakazuje nasza tradycja - budowana od ponad tysiąca lat tradycja chrześcijańska, na której oparta jest nasza kultura, nasza codzienność i byt naszego narodu, a także i przetrwanie i istnienie naszego państwa przez wieki” - mówił prezydent.

Mszy św. z błogosławieństwem wieńców żniwnych przewodniczył biskup Jan Wątroba. „Barwny pochód dożynkowych wieńców składanych przed ołtarzem to przecież taki czytelny wyraz miłości do polskiej ziemi i podziwu dla jej piękna, szacunku dla jej płodności, praw i oczekiwań, radości z jej owoców, ale przede wszystkim to wyraz naszej miłości i wdzięczności wobec Stwórcy tego wszystkiego co istnieje” - podkreślił bp Wątroba.

Rolnicy z całej Polski przywieźli Matce Bożej wieńce i plony zbiorów jako wyraz wdzięczności za owoce ziemi. „To zawsze ma bardzo duży wymiar. Przyjeżdżamy podziękować Matce Boskiej za dar plonów. Każdy dobry rolnik początek dnia rozpoczyna krzyżem. Matka ziemia go żywi, a on żywi resztę społeczeństwa” - mówili rolnicy.

Ogólnopolskim uroczystościom dożynkowym na Jasnej Górze tradycyjnie towarzyszy 33. Krajowa Wystawa Rolnicza. Pierwsze dożynki na Jasnej Górze odbyły się w 1982 roku. Odbywają się zawsze w pierwszy weekend września.

Czytaj także 15/08/2024 Polska: 80 tys. osób dotarło w pieszych pielgrzymkach na Jasną Górę Piesze pielgrzymki to religijny fenomen, z wielowiekową tradycją, na skalę światową. Sierpień to w Polsce czas pielgrzymowania do sanktuariów maryjnych, wśród których na czele ...