Biskup Osial ws. lekcji religii w szkole: my naprawdę chcemy rozmawiać z rządem

„Słyszę w mediach hasła: wojna, konflikt, spór, tego nie powinno być, powinniśmy siadać do stołu z rządem, rozmawiać i razem coś wypracować" - zaapelował przewodniczący Komisji Wychowania Katolickiego Konferencji Episkopatu Polski bp Wojciech Osial. Hierarcha podczas konferencji prasowej przed XIV Tygodniem Wychowania wskazywał na konieczność zachowania lekcji religii w szkołach i wskazywał na jej ważny wymiar wychowawczy.

Tomasz Zielenkiewicz

Biskup Osial podkreślał otwartość Episkopatu i gotowość do dialogu z rządem. „Jako strona kościelna jesteśmy zawsze gotowi na kompromis. Nie chcemy iść drogą tego, że tylko my mamy rację" - zaznaczał. Przypomniał, że w 23 krajach Unii Europejskiej lekcje religii są obecne. „Nie słychać tam, by był na ten temat spór. To boli i jest smutne, że w naszym kraju to się dzieje. Lekcja religii ma ogromny potencjał wychowawczy. W szkole dziś nie ma przestrzeni do mówienia o zasadach moralnych. Etykę wybierają nieliczni, a lekcji wychowawczych jest mało" - argumentował biskup.

Wskazał, że przedmiotem dyskusji z rządem jest zapis łączenia klas na lekcji religii, na podstawie rozporządzenia Ministerstwa Edukacji Narodowej. „Rozumiemy porozumienie jako wypracowanie wspólnego stanowiska, gdzie obie strony dają na nie zgodę. Tego zabrakło. Ze stroną katolicką odbyły się dwa spotkania, ale konsultacje nie są tym samym co porozumienie" - podkreślił. „Wnieśliśmy sprawę do Trybunału Konstytucyjnego, ten zawiesił to rozporządzenie na czas jego wyjaśnienia, ministerstwo stwierdziło jednak, że zostało wydane w zgodzie z prawem" - wyjaśnił. Biskup dodał, że strona kościelna oczekuje obecnie na spotkanie ze stroną rządową w ramach Komisji Wspólnej.

Bp Osial zacytował art. 25 Konstytucji. „Mówi on o autonomii, ale też współdziałaniu Kościołów i państwa dla dobra człowieka i dobra wspólnego. Dlatego na tej drodze możemy wypracować coś dobrego" - apelował.

Przewodniczący Komisji Wychowania Katolickiego Konferencji Episkopatu Polski przyznał, że zaczyna brakować nauczycieli religii. Według danych z zeszłego roku, w szkołach uczyło ponad 29 tysięcy katechetów. 60 procent z nich to katecheci świeccy, 30 procent stanowią księża diecezjalni, a 10 procent siostry zakonne i zakonnicy. Dodał, że są miejsca, gdzie wymiar godzin katechezy jest zmniejszony, jednak dzieje się to zawsze na podstawie decyzji biskupa diecezjalnego. Wskazał, że reguluje to Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z 14 kwietnia 1992 r. w sprawie warunków i sposobu organizowania nauki religii w publicznych przedszkolach i szkołach.

(Autor jest pracownikiem Polskiego Radia)

Czytaj także 01/09/2024 Piękne świadectwo wiary – apel Episkopatu w sprawie religii Biskupi w Polsce zwracają się do uczniów i podkreślają, że wybór lekcji religii to piękne świadectwo wiary. Takie słowa padły w słowie Konferencji Episkopatu Polski odczytywanym ...