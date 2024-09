Piękne świadectwo wiary – apel Episkopatu w sprawie religii

Biskupi w Polsce zwracają się do uczniów i podkreślają, że wybór lekcji religii to piękne świadectwo wiary. Takie słowa padły w słowie Konferencji Episkopatu Polski odczytywanym dziś w świątyniach w Polsce. Kościół protestuje jednocześnie przeciwko działaniom rządu w sprawie lekcji religii. Dziś wchodzi w życie rozporządzenie minister edukacji umożliwiające łączenie klas z różnych roczników na lekcjach religii.

Karol Darmoros - Warszawa

„Wyłączenie oceny z lekcji religii ze średniej ocen i łączenie klas uważamy za krzywdzące i niesprawiedliwe” - napisali polscy biskupi w słowie na rozpoczęcie roku szkolnego. Jednocześnie zwrócili się w liście do rodziców, prosząc ich, by podejmowali troskę o wychowanie w wierze swoich dzieci. Z kolei odnosząc się do uczniów, członkowie Episkopatu zachęcili ich do udziału w katechezie. Jak podkreślili, to szansa głębszego poznania Boga. „Wybierając zajęcia z religii dajecie piękne świadectwo własnej wiary” – czytamy w Słowie KEP.

„Księża biskupi podkreślali, że rozporządzenie to jest i krzywdzące, i dyskryminujące dla dzieci i młodzieży. Poza faktem, że jest sprzeczne z obowiązującym prawem (…), może być także źródłem bardzo poważnych konsekwencji związanych z wychowaniem młodzieży, a także dalekosiężną wizją, którą każdy rodzic może mieć, chcąc wychować swoje dziecko według określonego systemu wartości, w tym wypadku wartości chrześcijańskich” - powiedział rzecznik KEP ks. Leszek Gęsiak SJ.

22 sierpnia Prezydium KEP oraz Polska Rada Ekumeniczna złożyły do Pierwszej Prezes Sądu Najwyższego petycje z prośbą o zaskarżenie do Trybunału Konstytucyjnego rozporządzenie minister Nowackiej. 30 sierpnia, po skardze Pierwszej Prezes SN Małgorzaty Manowskiej, Trybunał Konstytucyjny wydał zabezpieczenie zawieszające stosowanie rozporządzenia MEN.

Minister Barbara Nowacka zapowiedziała jednak, że nie podporządkuje się decyzji Trybunału. Polityk zakwestionowała nie tylko skład sędziowski, ale i argumenty strony kościelnej. „Episkopat, który chce organizować życie w szkole, bo to rozporządzenie dotyczy organizacji planów zajęć, to jest kompletne pomieszanie systemów. Ani nie mieli podstaw do takiego działania, ani nie jest to właściwe” - stwierdziła minister w Polsat News.

Tymczasem Kościół stale apeluje o podjęcie rozmów. „Jesteśmy otwarci na rozmowę, otwarci na dialog, ale zawsze z poszanowaniem prawa” - podkreślił biskup Wojciech Osial, przewodniczący Komisji Wychowania Katolickiego KEP. Hierarcha podziękował również rodzicom i uczniom za decyzje o uczestnictwie w lekcjach religii. Słowa wdzięczności skierował również do katechetów i dyrektorów szkół organizujących te lekcje.

W ostatnich dniach w wielu diecezjach w Polsce odbywały się dni skupienia katechetów. Wydział Katechetyczny Kurii Metropolitalnej Białostockiej przypomina, że porozumienie, które powinno oznaczać wypracowanie wspólnego stanowiska przez różne strony, wymagane jest zapisem ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty. „Na ten moment do Kurii nie docierają sygnały o przewidywanych zwolnieniach nauczycieli religii w szkołach na terenie archidiecezji białostockiej. Zapowiadane zmniejszenie tygodniowego wymiaru godzin lekcji religii, z dwóch do jednej godziny, może przyczynić się do tego, że część nauczycieli religii straci pracę i utrzymanie” - oświadczył ks. Bogdan Skłodowski - Dyrektor Wydziału Katechetycznego Kurii Metropolitalnej Białostockiej.

Zmiany w nauczaniu religii są krytykowane także przez Koalicję na Rzecz Ocalenia Polskiej Szkoły. Federacja zrzeszająca ponad 70 organizacji przeprowadziła w ostatnich dniach szereg pikiet przed kuratoriami oświaty.

Apel Episkopatu w sprawie religii

(Autor jest pracownikiem Polskiego Radia)

Czytaj także 01/09/2024 Kard. Kazimierz Nycz: takiego zawirowania w szkolnictwie nie było od lat „To, co dzieje się teraz, nie ma nic wspólnego z tym, co nazywa się rozmowami" - ocenił dialog z rządem w sprawie zmian w nauczaniu religii w szkole kard. Kazimierz Nycz. ...