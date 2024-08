ŚWIAT Polska

Filmowe rekolekcje w Polsce - działalność Filmowego Ruchu Ewangelizacyjnego

Ewangelizacja poprzez film - to pomysł na świeckie apostolstwo Benona Wylegały założyciela Fundacji Filmowy Ruch Ewangelizacyjny. Ponad dekadę temu podjął decyzję, żeby porzucić pracę i zająć się czymś zupełnie nowym i niesprawdzonym. „W tamtym czasie ten pomysł już miałem w głowie – jak to dzieło ma się nazywać, jak ma wyglądać, jaki ma być schemat działania. Oczywiście, od tego czasu ewoluowało to do obecnego stanu" - powiedział Radiu Watykańskiemu - Vatican News Benon Wylegała.

Łukasz Wacławek Filmowy Ruch Ewangelizacyjny działa od 2013 r. Wówczas w listopadzie biskup Tadeusz Rakoczy pobłogosławił pomysłowi Benona Wylegały z Bielska-Białej. Od tamtego czasu w różnych częściach Polski odbywają się filmowe rekolekcje. Kluczowe było wsparcie rodziny. Jak powiedział Radiu Watykańskiemu - Vatican News Benon Wylegała - to żona pomogła mu podjąć decyzję. „Powiedziała bez wahania: rzuć pracę, rób to. Gdyby nie jej zgoda i modlitwa, nic by z tego nie wyszło" - zaznacza nasz rozmówca. To wsparcie było dla niego fundamentalne w podjęciu ostatecznej decyzji. Od tamtej pory Benon Wylegała odwiedził już ponad 450 parafii na terenie całego kraju, prowadząc filmowe rekolekcje ewangelizacyjne. Spotkał tysiące ludzi i setki księży. Filmowe rekolekcje (Benon Wylegała, archiwum prywatne) Zdaniem Benona Wylegały w dobie mediów, które w przeważającej mierze opierają się na obrazie, a w mniejszym stopniu na słowie, uzasadnione i słuszne jest, aby rozpoczynać od preewangelizacji, w której obraz odgrywa główną rolę. „To współczesne przypowieści. Nie można jednak traktować obrazu wyłącznie jako przeciwwagi dla prowadzonej w ten sam sposób antyewangelizacji. Chodzi o docenienie tej formy przekazu, która od zarania dziejów odgrywała ogromną rolę w sztuce sakralnej" - powiedział rozmówca.

Program rekolekcji filmowych Filmowego Ruchu Ewangelizacyjnego ewoluował na przestrzeni lat. Pierwszy temat to Eucharystia, drugi - świętość życia, a trzeci dzień poświęcony jest Matce Bożej. „Każdy z tych tematów jest głęboko przemyślany i wsparty odpowiednimi filmami oraz świadectwami" - wyjaśnia Benon Wylegała w rozmowie z Radiem Watykańskim - Vatican News. Filmowe rekolekcje (Benon Wylegała, archiwum prywatne) „Pierwszy wieczór zaczynamy od Eucharystii. Jest film o Eucharystii, na końcu filmu robię stop-klatkę i mówię o wyjątkowości cudu eucharystycznego w Sokółce. Krótkie wprowadzenie w temat, a potem adoracja Pana Jezusa w ciszy. Na drugi wieczór idziemy w stronę świętości życia. Każdy z nas do tego jest powołany. To wieczór Bobolowy – mówię o wielkiej przygodzie ze św. Andrzejem Bobolą. To patron na nasze czasy, bardzo istotny i ważny. Trzeci dzień rekolekcyjny jest poświęcony Matce Bożej. Puszczam o niej film. Na koniec wieczoru wszyscy zawierzają się Niepokalanemu Sercu Maryi. Ludzie bardzo chętnie biorą w tym udział" - powiedział w rozmowie z Radiem Watykańskim - Vatican News Benon Wylegała. Fundacja Filmowy Ruch Ewangelizacyjny nadal się rozwija. „Nie chcę zbytnio rozgłaszać owoców naszej pracy, ale docierają do mnie informacje o wielu dziełach, które powstały na skutek naszych rekolekcji" - przyznaje Benon Wylegała. Wyraża nadzieję, że jego działalność będzie nadal przynosić owoce i inspirować innych do głębszego przeżywania wiary. (autor jest pracownikiem Polskiego Radia Rzeszów)

