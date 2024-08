Premiera filmu „The Way" w Muzeum Świętego Jana Pawła II Wielkiego

W Muzeum Świętego Jana Pawła II Wielkiego w Krakowie odbyła się premiera filmu „The Way". To okazja do odkrywania największych dzieł sztuki Drogi Krzyżowej w niespotykanej dotąd jakości VR.

Vatican News

Fundacja Christian Heritage wraz z Muzeum Świętego Jana Pawła II Wielkiego w Krakowie prezentują „The Way" — serię innowacyjnych filmów dokumentalnych VR 360°, które ukazują historię Drogi Krzyżowej za pomocą wyjątkowych dzieł sztuki.

Premiera filmu „The Way" (Centrum Jana Pawła II)

„Wspieramy wszystkie pokolenia w odkrywaniu bogactwa naszego dziedzictwa kulturalnego, ukazując im fundamenty europejskiej i polskiej kultury, które opierają się na wartościach chrześcijańskich — mówi prof. dr hab. Jakub Wróblewski, reżyser i scenarzysta projektu. - The Way VR to więcej niż projekt. To ruch ku lepszemu zrozumieniu i docenieniu naszego dziedzictwa kulturowego".

„The Way" to pionierski projekt, który wprowadza czternaście stacji Drogi Krzyżowej w nowoczesny, immersyjny format. Każdy odcinek to harmonijne połączenie sztuki, historii i duchowości, które przenosi widzów w mękę Jezusa Chrystusa. Dzięki wykorzystaniu gogli VR „The Way" oferuje unikalne doświadczenie, pozwalające na głębokie zanurzenie się w kontekście historycznym i kulturowym, który zainspirował najważniejszych artystów.

Projekt „The Way" nie tylko dostarcza wiedzy na temat historii sztuki i kultury, ale również inspiruje do kreatywnego myślenia oraz rozwija umiejętności cyfrowe. Poprzez praktyczne zanurzenie w historyczny i kulturowy kontekst, widzowie mogą lepiej zrozumieć sztukę i kulturę, które kształtowały naszą cywilizację.

Zwiastun „The Way" na YouTube można znaleźć: tutaj. Więcej informacji na temat projektu znajduje się na stronie Fundacji Christian Heritage pod adresem https://www.chfundacja.com/