Papież: kto krzywdzi dziecko, odpowie przed Bogiem

Dzieci zajmują szczególne miejsce w Sercu Boga i każdy, kto krzywdzi dziecko, będzie musiał przed Nim odpowiedzieć – powiedział Papież na audiencji ogólnej. Nawiązując do Bożego Narodzenia postanowił poświęcić dwie kolejne katechezy dzieciom. Zwrócił uwagę na doznawane przez nie krzywdy. „Potrafimy dzisiaj zwrócić wzrok w kierunku Marsa lub światów wirtualnych, ale z trudem patrzymy w oczy dziecka, które zostało pozostawione na marginesie i które jest wykorzystywane i krzywdzone”.

Krzysztof Bronk - Watykan

Dzieci darem Boga

Ojciec Święty przypomniał na wstępie przesłanie, jakie na temat dzieci niesie Biblia. Syn to słowo, które po boskim imieniu Jahwe, najczęściej pojawia się na kartach Pisma Świętego. Dzieci są ukazane jako dar Boga, „nagroda”. Zarazem jednak już sama Biblia daje świadectwo o tym, że dar ten nie zawsze jest traktowany z szacunkiem. Wspomina o dzieciach umierających z głodu czy padających ofiarą przemocy. „Pomyślmy, jak wiele dzieci umiera dziś z głodu i niedostatku lub jest rozrywanych bombami” – mówił Papież.

Mały Jezus też był zagrożony przemocą

Przypomniał, że również na nowo narodzonego Jezusa natychmiast naciera nawałnica przemocy Heroda, który dokonuje rzezi dzieci w Betlejem. Mały Jezus i Jego rodzice doświadczają też „koszmaru bycia uchodźcami w obcym kraju”.

Dziecko w nauczaniu Jezusa

Dzieci zyskują natomiast szczególne miejsce w nauczaniu Jezusa. Kiedy apostołowie ganili matki, które przyprowadzały do Niego dzieci, aby je pobłogosławił, On stanowczo się im sprzeciwił mówiąc: „Pozwólcie dzieciom przychodzić do Mnie i nie przeszkadzajcie im: do takich bowiem należy królestwo Boże”. Wielokrotnie wskazuje też na dziecko jako na wzór: „Kto nie przyjmie królestwa Bożego jak dziecko, ten nie wejdzie do niego”. W mocnych słowach przestrzega przed gorszeniem najmłodszych: „kto by się stał powodem grzechu dla jednego z tych małych, którzy wierzą we Mnie, temu byłoby lepiej kamień młyński zawiesić u szyi i utopić go w głębi morza”.

Dzieci zmuszane do pracy

Papież zauważył, że również dzisiaj zbyt wiele dzieci jest zmuszanych do pracy. Na całym świecie są dzieci wykorzystywane przez ekonomię, która nie szanuje życia i w ten sposób niszczy nasze największe zasoby.

Chrześcijanie nie mogą pozostać obojętni

Podsumowując, Franciszek podkreślił, że chrześcijanie „nigdy nie mogą pozwolić, żeby dzieci były lekceważone lub źle traktowane, aby były pozbawiane swoich praw, aby nie były kochane i nie były chronione. Mają obowiązek gorliwie zapobiegać i stanowczo potępiać przemoc i nadużycia wobec dzieci”. Ten, kto sam uznaje się za dziecko Boże, nie może pozostać obojętny, nie może godzić się na to, by najmłodsi byli okradani z dzieciństwa, byli ofiarami wyzysku i marginalizacji. „Prośmy Pana – zaapelował na zakończenie Papież – aby otworzył nam umysł i serce na troskę i czułość, żeby każde dziecko na świecie czyniło postępy w latach, mądrości i łasce (por. Łk 2, 52), otrzymując miłość i obdarzając miłością”.