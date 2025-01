Papież pobłogosławił polskim babciom i dziadkom

Papież udzielił szczególnego błogosławieństwa polskim babciom i dziadkom. W Słowie do Polaków przypomniał o ich święcie.

Krzysztof Bronk - Watykan

„W tych dniach – powiedział Ojciec Święty do Polaków obecnych na audiencji ogólnej – okazujecie szczególną wdzięczność waszym babciom i dziadkom, obchodząc ich święto. Niech będzie ono okazją do budowania i umacniania nowego przymierza pomiędzy pokoleniami. Proszę was, pamiętajcie także w modlitwie o osobach starszych z Ukrainy, które przeżywają tragedię wojny. Wam wszystkim, a zwłaszcza babciom i dziadkom z serca błogosławię!”

Wśród polskich pielgrzymów, którzy przybyli dziś na audiencję z Papieżem Franciszkiem w Auli Pawła VI byli m.in. wierni z parafii pw. św. Franciszka z Asyżu w Zabierzowie, z parafii pw. św. Idziego w Mikorzynie, z parafii Podwyższenia Krzyża Świętego z Olszyny, z parafii św. Mikołaja w Bochni, z parafii Najświętszej Maryi Panny Częstochowskiej z Gabonia.