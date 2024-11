Papież na Dzień Młodzieży: żyjcie, a nie wegetujcie

Chrystus, który przyszedł na świat, „aby dać świadectwo prawdzie”, uczy nas, że jedynie w miłości, również i my możemy żyć, wzrastać i rozwijać się w naszej pełnej godności. W przeciwnym razie nie żyje się, ale „jakoś się wegetuje" - mówił Papież Franciszek w homilii wygłoszonej podczas Mszy św. w Bazylice Św. Piotra w uroczystość Jezusa Chrystusa Króla Wszechświata. Dziś jest Światowy Dzień Młodzieży obchodzony w Kościołach partykularnych.

Vatican News

Papież przypomniał, że obchodząc na zakończenie roku liturgicznego uroczystość Chrystusa Króla Wszechświata Kościół zaprasza wiernych do zwrócenia uwagi na Pana, który jest początkiem i końcem wszystkiego i którego królestwo nie ulegnie zagładzie.

Ta wizja, zdaniem Franciszka, podnosi na duchu i daje nadzieję w czasie, kiedy mogą nas niepokoić wojny, przemoc, katastrofy ekologiczne.

Papież zwrócił się do osób młodych, z okazji obchodzonego tego dnia we wszystkich Kościołach Światowego Dnia Młodzieży. Zauważył, że młodzi ludzie muszą się często mierzyć z brakiem stabilności zatrudnienia, niepewnością ekonomiczną, podziałami i nierównościami społecznymi. I wskazywał drogę, co czynić, by te trudności człowieka „nie zdruzgotały”.

Franciszek zaproponował rozważenie w tym kontekście trzech zagadnień wiążących się z niedzielną Ewangelią, opisującą przesłuchanie Jezusa przez Piłata. Są to kwestie oskarżenia, ludzkiego uznania oraz prawdy.

Msza św. z okazji uroczystości Jezusa Chrystusa Króla Wszechświata

Nie bójcie się „potępienia” przez świat

Nawiązując do Ewangelii, która ukazuje Jezusa w roli oskarżonego i ostatecznie potępionego przez Piłata Papież przypomniał, że Chrystus nie daje się zastraszyć ani nie buntuje się: pozostaje wierny prawdzie, którą głosił, aż po ofiarę swego życia.

Ojciec Święty zachęcał więc młodych, by i oni nie obawiali się „potępienia” z powodu naśladowania Jezusa czy wierności Ewangelii. „Nie martwcie się: prędzej czy później krytyka i fałszywe oskarżenia upadną, a uzasadniające je powierzchowne wartości okażą się tym, czym są w istocie: złudzeniami” - przekonywał Franciszek.

„To, co pozostaje, jak uczy nas Chrystus, to coś innego: to uczynki miłości. To właśnie pozostaje i czyni życie pięknym! Reszta się nie liczy. Dlatego powtarzam wam: nie bójcie się «potępienia» przez świat. Nieustannie miłujcie!” - dodał Papież. Zachęcił do miłowania w świetle Chrystusa, aby dawać swe życie, by pomagać innym.

Msza św. z okazji uroczystości Jezusa Chrystusa Króla Wszechświata

Nie bądźcie gwiazdami w mediach społecznościowych

Ojciec Święty zaapelował również do młodych ludzi, aby nie wpadali w pułapkę pragnienia „uznania” ze strony świata, aby idąc za przykładem Jezusa nie dali się zarazić – tak powszechną dziś – manią bycia widzianym, aprobowanym i chwalonym. „Bóg was miłuje takimi, jakimi jesteście: przed Nim wasze czyste marzenia są warte więcej niż sukces i sława, a szczerość waszych intencji jest więcej warta niż uznanie” - dodał Franciszek.

„Nie zadowalajcie się byciem «gwiazdami jednego dnia», w mediach społecznościowych lub w jakimkolwiek innym kontekście! Jesteście wezwani, by jaśnieć na niebie” - apelował Papież i prosił młodzież, aby nie dała się instrumentalizować.

Msza św. z okazji uroczystości Jezusa Chrystusa Króla Wszechświata

Franciszek: chcemy żyć, a nie jakoś wegetować

Odnosząc się do trzeciego zagadnienia rozważań - prawdy - Papież stwierdził, że Chrystus, który przyszedł na świat, „aby dać świadectwo prawdzie”, uczy nas, że jedynie w miłości, również i my możemy żyć, wzrastać i rozwijać się w naszej pełnej godności. W przeciwnym razie nie żyje się, ale „jakoś się wegetuje”. „My chcemy żyć, a nie jakoś wegetować” - mówił Franciszek, cytując bł. Pier Giorgia Frassatiego.

W uroczystość Chrystusa Króla Wszechświata Franciszek podkreślił, że Bóg czuwa nad światem. „Nie jest prawdą, jak sądzą niektórzy, że wydarzenia na świecie „wymknęły się” z rąk Boga. Nie jest prawdą, że historię tworzą ludzie brutalni i despoci. Wiele zła, które nas dotyka, jest dziełem człowieka oszukanego przez Złego, ale wszystko ostatecznie podlega osądowi Chrystusa, sprawiedliwego i miłosiernego Króla. On pozostawia nas wolnymi, ale nas nie opuszcza” - mówił Franciszek.

Ojciec Święty odniósł się również do przekazania podczas mszy św. przez młodzież portugalską młodym Koreańczykom symboli Światowych Dni Młodzieży: krzyża i ikony Maryi Salus Populi Romani. Franciszek powiedział, że jest to zaproszenie dla wszystkich, by nieść Ewangelię do każdego zakątka ziemi.

„Miejmy oczy wpatrzone w Jezusa, w Jego Krzyż i w Maryję, naszą Matkę: w ten sposób, nawet w trudnościach, znajdziemy siłę, aby iść naprzód, bez lęku przed „oskarżeniami”, bez potrzeby „uznania”, zadowoleni z bycia dla wszystkich, w miłości, będąc świadkami „prawdy” - zakończył Ojciec Święty.

Czytaj także 21/11/2024 Zbliżają się obchody 39. Światowego Dnia Młodzieży w Kościołach partykularnych W najbliższą niedzielę, w którą przypada uroczystość Chrystusa Króla Wszechświata, wspólnoty katolickie na całym świecie są zaproszone do obchodów 39. Światowego Dnia Młodzieży w ...