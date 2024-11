Zbliżają się obchody 39. Światowego Dnia Młodzieży w Kościołach partykularnych

W najbliższą niedzielę, w którą przypada uroczystość Chrystusa Króla Wszechświata, wspólnoty katolickie na całym świecie są zaproszone do obchodów 39. Światowego Dnia Młodzieży w wymiarze lokalnym. Tego dnia w Watykanie, w obecności Papieża, symbole tego spotkania – krzyż i ikona Maryi – zostaną przekazane koreańskiej młodzieży, która w 2027 r. będzie gospodarzem międzynarodowych ŚDM.

Dorota Abdelmoula-Viet

Ci, co zaufali Panu, odzyskują siły, biegną bez zmęczenia (Iz 40,31) – to hasło tegorocznego 39. Światowego Dnia Młodzieży, obchodzonego w Kościołach partykularnych na całym świecie. W wielu krajach ten biblijny fragment jest też hasłem przewodnim bądź inspiracją do całorocznej pracy duszpasterskiej. To także temat tegorocznego orędzia Ojca Świętego do młodych ludzi, opublikowanego pod koniec sierpnia, tak, aby na jego podstawie zdążyły powstać programy formacyjne, czy też propozycje duszpasterskie na najbliższe miesiące.

Wokół spotkania z Chrystusem

Kiedy w 2020 r. Ojciec Święty zmienił datę obchodów ŚDM w Kościołach lokalnych – z Niedzieli Palmowej na Uroczystość Chrystusa Króla Wszechświata – wiele osób zadawało sobie pytania czy nowa data zmieni coś w istocie tego wydarzenia. „W centrum pozostaje tajemnica Jezusa Chrystusa Odkupiciela Człowieka, jak zawsze podkreślał św. Jan Paweł II, inicjator i patron Światowych Dni Młodzieży” – zapewnił wówczas Ojciec Święty, ogłaszając tę zmianę na zakończenie Mszy św., w trakcie której młodzież z Portugalii przejęła od swoich rówieśników z Panamy symbole spotkania młodych. I rzeczywiście, podobnie jak wcześniej młodzi ludzie zaproszeni byli do wspólnego wejścia w Wielki Tydzień i spotkania z Jezusem Umarłym i Zmartwychwstałym, tak teraz ich święto odbywa się w dniu, w którym Kościół na całym świecie celebruje Chrystusa Króla Wszechświata. „Stanowcze wezwanie, które musi być skierowane do młodych ludzi i które powinno znaleźć się w centrum każdego diecezjalnego ŚDM obchodzonego w dniu Chrystusa Króla, brzmi zatem: przyjmijcie Chrystusa! Przyjmijcie Go jako Króla w waszym życiu! On jest Królem, który przyszedł, aby zbawić! Bez Niego nie ma prawdziwego pokoju, prawdziwego wewnętrznego pojednania i prawdziwego pojednania z innymi ludźmi!” – pisze Dykasteria ds. Świeckich, Rodziny i Życia w Duszpasterskich wskazówkach dotyczących lokalnych obchodów ŚDM, które – podobnie, jak nowa data – były owocem wieloletniej i stałej współpracy z odpowiedzialnymi za duszpasterstwa młodzieży na świecie – misji, powierzonej przez Ojca Świętego.

Sama zmiana daty nie była precedensem w historii ŚDM. Mało kto pamięta, że pierwsze międzynarodowe ŚDM, zorganizowane poza Włochami, w Buenos Aires w 1987 r. również odbyły się na progu Wielkiego Tygodnia. Dynamika tego czasu liturgicznego i względy praktyczne wpłynęły jednak na to, że kolejne spotkania, z woli Ojca Świętego, odbywały się już w miesiącach letnich.

Kościół z młodzieżą i dla młodzieży

Ideą Światowych Dni Młodzieży w wymiarze lokalnym jest to, aby nie były one wydarzeniem wyabstrahowanym z kalendarza diecezjalnego, ale stanowiły integralną część wydarzeń, którymi wspólnota Kościoła żyje przez cały rok. Stąd też data, proponowana na to spotkania, nie jest „obowiązkiem”, lecz zaproszeniem do przeżywania święta młodego Kościoła w jedności z całym Kościołem powszechnym. I to właśnie świadectwa z wielu stron świata, mówiące o tym, że przeddzień Niedzieli Palmowej lub sam początek Wielkiego Tygodnia jest w wielu diecezjach czasem, w którym młodzi ludzie intensywnie przygotowują się, wraz z lokalnym Kościołem, do przeżywania Triduum Paschalngo i Świąt Zmartwychwstania, były głosami, które zainspirowały do zaproponowania nowej daty. Uroczystość Chrystusa Króla daje jeszcze jedną możliwość duszpasterską, z której trudniej było skorzystać, gdy ŚDM obchodzony był wiosną. Nowy rok liturgiczny, rozpoczynający się tydzień później jest w wielu diecezjach „nowym początkiem” duszpasterskiej pracy z młodzieżą i dla młodych ludzi. Po inicjatywach wznowionych wraz z początkiem roku szkolnego i akademickiego, Adwent jest czasem kiedy Kościół na nowo wyrusza na poszukiwanie młodych ludzi. Papieskie orędzie na ŚDM i samo hasło spotkania, które w wielu konferencjach biskupich są inspiracją dla programów formacyjnych dla młodzieży, rozbrzmiewa więc z nową mocą.

W ostatnich latach Caritas Internationalis wyszła też z inicjatywą wspólnego programu, łączącego obchody Światowego Dnia Ubogich – przy okazji którego to właśnie młodzi ludzie okazują szczególną wrażliwość i przedsiębiorczość wobec potrzeb najuboższych – i dzień młodzieży.

Z Lizbony, przez Watykan, do Seulu

Tegoroczny 39. ŚDM, oprócz tego, że zgromadzi młodych ludzi wokół ich biskupów na całym świecie, będzie miał też swoje obchody w Bazylice Watykańskiej. Tego dnia Ojciec Święty będzie przewodniczył Mszy św. w Bazylice Watykańskiej o godz. 9.30, która zakończy się przekazaniem symboli ŚDM – krzyża i ikony Matki Bożej Salus Populi Romani – młodzieży koreańskiej, która przejmie je od rówieśników z Portugalii. Od tego momentu symbole te rozpoczną peregrynację w Korei i wybranych krajach azjatyckich, w ramach duchowego przygotowania do kolejnych międzynarodowych ŚDM, które odbędą się w 2027 r. w Seulu, pod hasłem „Odwagi! Ja zwyciężyłem świat” (J 16,33).

W niedzielnej uroczystości w Watykanie weźmie udział 100-osobowa delegacja młodzieży portugalskiej, wraz z Patriarchą Lisbony abp. Rui Valério i odpowiedzialnym za organizację ŚDM Lizbona 2023 kard. Américo Aguiarem, a także stuosobowa delegacja młodzieży koreańskiej, wraz z arcybiskupem Seulu Peterem Chung Soon-taekiem oraz koordynatorem seulskiego Komitetu Organizacyjnego ŚDM bp. Paulem Kyung Sang Lee. Jak informuje Dykastesia ds. Świeckich, Rodziny i Życia, obecni będą też m.in. młodzi ludzie, reprezentujący 5 kontynentów, którzy wezmą udział w procesji z darami.