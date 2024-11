Buty od Papieża dla bezdomnego

W niedzielę 17 listopada jest Światowy Dzień Ubogich. Tego dnia Papież zaprasza ubogich i bezdomnych na Mszę św. i na wspólny posiłek. Na obiedzie z Papieżem zasiądzie 1300 osób. W tym gronie będzie także Giuseppe, bezdomny z Rzymu, który kilka dni temu otrzymał buty od Papieża.

ks. Paweł Rytel-Andrianik, ks. Marek Weresa – Watykan

„Dzień ubogich to naśladowanie Jezusa i myślenie czystą Ewangelią, bo to by zrobił Chrystus, więc i my to zrobimy” – wskazał kard. Konrad Krajewski, jałmużnik papieski, opowiadając Vatican News o znaczeniu Światowego Dnia Ubogich, który w niedzielę 17 listopada po raz ósmy będzie przeżywany w całym Kościele.

W tym dniu Papież zaprasza na Mszę św. do Bazyliki św. Piotra i na wspólny posiłek osoby potrzebujące. W niedzielę do obiadu z Papieżem w Auli Pawła VI zasiądzie 1300 osób. Wszystko w otoczeniu kelnerów, dekoracji i kwiatów.

Kard. Krajewski zaznacza, że Ojciec Święty pokazuje Kościołowi, jak „należy żyć i być w środku Ewangelii”. Z tego wynika zaproszenie ludzi do wrażliwości na potrzebujących. Papież przypomina w szczególny sposób, aby tego dnia zaprosić ubogich do siebie, do swoich domów, plebanii, klasztorów. Franciszek poprzez wspólny posiłek, który spożyje z najuboższymi przy jednym stole, pokazuje ewangeliczny sposób pomocy. „Myślę, że to jest przykład dla nas wszystkich. Dobry posiłek zjedzony wspólnie przemawia najlepiej” – wskazał.

Buty Ojca Świętego dla bezdomnego

Kard. Konrad Krajewski mówiąc o działaniach Dykasterii ds. Posługi Miłosierdzia i licznych przykładach dobroci i pomocy, wskazał na przykłada Giuseppe, od lat żyjącego na ulicy. W tym tygodniu Papież otrzymał buty numer nr 42. Taki prezent, Franciszek natychmiast przekazał do biura jałmużnika papieskiego. Kilka godzin po tym jak buty od Papieża dotarły do tego biura przyszedł tam Giuseppe, bezdomny z Rzymu. Powiedział on, że koniecznie potrzebuje butów, bo w starych już nie może chodzić. Na pytanie kard. Krajewskiego o numer butów, Giuseppe odpowiedział, że nosi rozmiar 42. „Dostał natychmiast buty Ojca Świętego, założył je i będzie także przy stole Papieża w niedzielę” – opowiada jałmużnik papieski.

„Modlitwa ubogiego dociera do Boga”

Jałmużnik papieski, nawiązując do hasła tegorocznego Światowego Dnia Ubogich: „Modlitwa ubogiego dociera do Boga”, wskazał, że wzorem w modlitwie dla nas jest Jezus, który w Ewangelii zostawił nam wiele obrazów i przykładów wskazujących na wytrwałość. „My zwyciężamy wtedy, kiedy modlimy się do Boga” – wskazał.

Jednocześnie zaznaczył, że to jak Pan Bóg wysłuchuje modlitw „ubogiego” jest pewną tajemnicą. Może to być bardzo długie trwanie na modlitwie – jak w historii matki św. Augustyna, św. Moniki. Są sytuacje bardzo szybkiego wysłuchania modlitewnego wołania; ale są też przypadki, kiedy modlitwy nie są spełnione. Dzieje się tak z prostej przyczyny – to co miałoby się dokonać, nie jest dla mojego dobra. „Dlatego Bóg wysłuchuje te modlitwy, które powodują, że jesteśmy piękni, że podobamy się Bogu i ludziom. One są dla naszego dobra i to jest chyba najważniejsze” – wskazał jałmużnik papieski.

Przywracanie godności przez wysłuchanie

Kard. Krajewski przypomina, że niedzielne wydarzenia są poprzedzone przez liczne inicjatywy służące trosce o ubogich. Przykładem tego jest ambulatorium pod Kolumnadą Berniniego, które jest otwarte przez cały dzień i dziennie przyjmuje około 150 bezdomnych. Wszyscy potrzebujący, także osoby bez dokumentów czy nieznające języka włoskiego, mogą liczyć na kompleksową pomoc medyczną. Najpierw jednak następuje słuchanie drugiego człowieka, jego historii i potrzeb, bo „przywracanie godności dokonuje się także poprzez wysłuchanie”. Potrzebujący są badani przez lekarzy i za darmo otrzymują leki od Ojca Świętego w aptece watykańskiej.

Posiłek po Eucharystii z ubogimi 17 listopada, zorganizowany przez Dykasterię ds. Posługi Miłosierdzia, jest ofiarowany przez Włoski Czerwony Krzyż. Na koniec każdy otrzyma od ojców ze Zgromadzenia Księży Misjonarzy plecak zawierający żywność i najpotrzebniejsze rzeczy codziennego użytku.

Czytaj także 15/11/2024 Papież apeluje o udostępnianie ubogim kościelnych nieruchomości Z okazji zbliżającego się Roku Świętego 2025 Papież wystosował list do rzymskiego duchowieństwa i wspólnot zakonnych, w którym prosi, aby wszyscy, którzy są właścicielami ...