Papież apeluje o udostępnianie ubogim kościelnych nieruchomości

Z okazji zbliżającego się Roku Świętego 2025 Papież wystosował list do rzymskiego duchowieństwa i wspólnot zakonnych, w którym prosi, aby wszyscy, którzy są właścicielami nieruchomości wnieśli wkład w powstrzymanie kryzysu mieszkaniowego w Wiecznym Mieście.

Vatican News

Papież przypomina, że już w Bulli ogłaszającej Jubileusz wzywał wszystkich, by byli namacalnymi znakami nadziei dla tych którzy żyją w trudnej sytuacji. Boża miłość posługuje się bowiem naszą miłością, a dobro wspólne wyraża się w trzech nienaruszalnych prawach: do ziemi, do domu i do pracy. Franciszek zwrócił się zatem do swej diecezji z prośba o zwrócenie uwagi na kwestie mieszkaniowe, aby oprócz przyjęcia wszystkich przybywających pielgrzymów, wprowadzić formy ochrony dla tych, którzy nie mają domu lub są zagrożeni jego utratą.

„Dlatego – napisał Papież - wzywam wszystkie rzeczywistości kościelne, zwłaszcza te, które mają obiekty noclegowe lub wolne mieszkania, do wykonania odważnego gestu miłości wobec bliźniego, oferując miejsca, którymi dysponują”.