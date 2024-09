Papież w Luksemburgu: Ewangelia powinna stać się źródłem odnowy narodów Europy

Potrzebujemy, by codzienne życie narodów i ich przywódców było ożywiane wzniosłymi i głębokimi wartościami duchowymi – mówił Papież Franciszek w pierwszym przemówieniu, wygłoszonym podczas pielgrzymki do Luksemburga. W imieniu Kościoła przypomniał, że ową siłą duchową powinna być Ewangelia i ponowił apel św. Jana Pawła II, by solidarność jednoczyła narody i prowadziła je ku integralnemu rozwojowi.

Dorota Abdelmoula-Viet – Watykan

Papież spotkał się z przedstawicielami luksemburskich władz, społeczeństwa obywatelskiego i korpusem dyplomatycznym w centrum administracyjno-kulturalnym Cercle Cité, przed którym, pomimo deszczowej pogody licznie zebrali się mieszkańcy, pragnący zobaczyć go i pozdrowić. Słowa powitania skierował do niego premier Luksemburga Luc Frieden, który zaznaczył, że Papież jest nie tylko głową Państwa i zwierzchnikiem Kościoła katolickiego, ale też „autorytetem moralnym uznawanym na całym świecie”. Podkreślił znaczenie papieskiej wizyty także w perspektywie tego, że Luksemburg jest „jedną z trzech stolic Europy”, potrzebującej przesłania pokoju i umocnienia fundamentalnych wartości.

Luksemburg – strategiczne znaczenie na skrzyżowaniu Europy

W swoim przemówieniu Papież zwrócił uwagę na historyczne doświadczenie Luksemburga, który „często znajdował się na skrzyżowaniu najważniejszych europejskich wydarzeń historycznych”. Jak zauważył, to z nich kraj ten wyniósł doświadczenie, które przełożyło się na wyjątkowe zaangażowanie w budowanie „zjednoczonej i solidarnej Europy”, pozostawiającej za sobą podziały i wojny o podłożu nacjonalistycznym i ideologicznym.

Podkreślił, że nie wielkość państwa stanowi o roli, jaką może odegrać na arenie międzynarodowej, ale „cierpliwe budowanie mądrych instytucji i praw, które regulując życie obywateli zgodnie z kryteriami sprawiedliwości i poszanowania praworządności, w centrum stawiają osobę i dobro wspólne, zapobiegając i przeciwdziałając niebezpieczeństwom dyskryminacji i wykluczenia”.

Wciąż aktualny apel św. Jana Pawła II

Ojciec Święty ponowił też apel, jaki wygłosił w Luksemburgu św. Jan Paweł II podczas swojej jedynej wizyty w maju 1985 r., mówiący o szczególnym powołaniu tego kraju w buduwaniu współpracy między państwami i cywilizacjami. „Gorąco pragnę, aby ta wola solidarności coraz bardziej jednoczyła wspólnoty narodowe i rozszerzała się na wszystkie narody świata, w tym także na narody najuboższe” – mówił papież Polak w przemówieniu powitalnym, do którego nawiązał dziś Franciszek. „Czyniąc te stwierdzenia moimi, ponawiam w szczególności wezwanie do ustanowienia relacji solidarności między narodami, aby wszyscy mogli stać się uczestnikami i protagonistami starannego projektu integralnego rozwoju” – zaapelował.

Troska o stworzenie i braterstwo przyszłością narodów

Papież przypomniał następnie, że integralny rozwój nie może degradować środowiska, ani pozostawiać na marginesie najuboższych i wezwał do ochrony stworzenia, budowania braterstwa oraz troski o państwa, których mieszkańcy są zmuszani przez warunki życia do podjęcia emigracji. Poprosił, aby Luksemburg, którego blisko połowę mieszkańców stanowią przybysze z innych krajów, był „pomocą i przykładem we wskazywaniu drogi, jaką należy podjąć, by przyjmować i integrować migrantów i uchodźców”.

Odnowa Europy przez Ewangelię

Odnosząc się do aktualnych wyzwań Europy, która, wskutek „niebezpiecznej sklerozy”, powiela prowadzące do wojen błędy przeszłości, Papież podkreślił fundamentalną potrzebę duchowej odnowy. „Potrzebujemy, by codzienne życie narodów i ich przywódców było ożywiane wzniosłymi i głębokimi wartościami duchowymi – mówił, zwracając uwagę na kluczową rolę chrześcijaństwa. „Jako następca Apostoła Piotra, w imieniu Kościoła, mającego bardzo wielkie doświadczenie w sprawach ludzkich, jestem tu również posłany, by zaświadczyć, że tą siłą życiową, tą wciąż nową siłą odnowy osobistej i społecznej jest Ewangelia – mówił Ojciec Święty – Ewangelia Jezusa Chrystusa, która jako jedyna jest w stanie dogłębnie przemienić ludzką duszę, czyniąc ją zdolną do czynienia dobra nawet w najtrudniejszych sytuacjach, do gaszenia nienawiści i godzenia zwaśnionych stron – powiedział stanowczo Ojciec Święty.

Na zakończenie, nawiązując do hasła swojej wizyty apostolskiej „aby służyć”, Franciszek przypomniał, że, na wzór Chrystusa Sługi, służenie bliźnim w duchu Ewangelii powinno być stylem życia i nobilitującym zadaniem dla każdego człowieka.

