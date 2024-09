Powitanie Papieża na lotnisku w Luksemburgu (Vatican Media)

Papież rozpoczął wizytę apostolską w Luksemburgu

„Aby służyć” – pod takim hasłem odbywa się pielgrzymka Papieża Franciszka do Wielkiego Księstwa Luksemburga. Jest to druga wizyta papieska w tym kraju, odwiedzonego wcześniej przez Jana Pawła II w 1985 r. w ramach jego podróży apostolskiej do krajów Beneluksu.

Dorota Abdelmoula-Viet – Watykan O godz. 09.56 samolot ITA Airways z Papieżem na pokładzie wylądował na lotnisku Luksemburg-Findel. Franciszek został przywitany na płycie lotniska przez wielkiego księcia Luksemburga Henryka wraz z małżonką oraz premiera Luca Friedena, a także przez dwoje młodych ludzi, którzy wręczyli mu kwiaty. Obecni byli też arcybiskup Luksemburga Jean-Claude Hollerich, a także nuncjusz apostolski w Luksemburgu abp Franco Coppola oraz ambasador Luksemburga przy Stolicy Apostolskiej Jean Claude Kugener. Po ceremonii powitania, Ojciec Święty udaje się do Pałacu Wielkich Książąt, gdzie odbędą się jego spotkania najpierw z parą książęcą, a następnie z premierem luksemburskiego rządu.