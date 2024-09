Papież do katolików w Vanimo o szerzeniu Ewangelii Chrystusa w miłości

2024.09.08 Podróż Apostolska do Papui-Nowej Gwinei (VATICAN MEDIA Divisione Foto)

Papież Franciszek udaje się do nadmorskiego miasta Vanimo w Papui-Nowej Gwinei i wzywa wiernych katolików do dawania świadectwa Ewangelii jako misjonarze w ich codziennym życiu.

Devin Watkins, ks. Paweł Rytel-Andrianik – Watykan

Po dwugodzinnym locie Papież Franciszek przybył do miasta Vanimo, aby odwiedzić miejscowych katolików i wyrazić swoje uznanie dla pracy misyjnej Kościoła prowadzonej na tym obszarze. Podziękował za pracę księży misjonarzy i sióstr zakonnych, którzy ewangelizowali ten obszar od połowy XIX wieku, a także pracę współczesnych misjonarzy, którzy podróżują na duże odległości, aby głosić Ewangelię odległym społecznościom.

„Kościoły, szkoły, szpitale i ośrodki misyjne świadczą wokół nas, że Chrystus przyszedł, aby przynieść zbawienie wszystkim, aby każdy mógł rozkwitać w całym swoim pięknie dla wspólnego dobra” – powiedział Papież.

Jesteście tutaj ekspertami od piękna

„Wy jesteście tutaj 'ekspertami' od piękna, bo jesteście nim otoczeni! Żyjecie na wspaniałej ziemi, bogatej w wielką różnorodność roślin i ptaków, gdzie pozostaje się z otwartymi ustami w obliczu barw, dźwięków i zapachów oraz wobec wspaniałego spektaklu natury, która tętni życiem, przywołując obraz Edenu!” – zaznaczył Franciszek.

Podkreślając piękno natury Papież wskazał, że „istnieje jeszcze piękniejszy spektakl: spektakl tego, co wzrasta w nas, gdy miłujemy się nawzajem”.

„Nasza misja jest właśnie taka: szerzyć wszędzie, poprzez miłość Boga i braci, piękno Ewangelii Chrystusa” – powiedział.

Promowanie wartości chrześcijańskich

Ojciec Święty zachęcał, aby być misjonarzami „w domu, w szkole, w środowiskach pracy, tak aby wszędzie – w lasach, wioskach i miastach – piękno krajobrazu odpowiadało pięknu wspólnoty, w której miłuje się”.

Jednocześnie Papież prosił o przezwyciężanie podziałów osobistych, rodzinnych i plemiennych; o wypędzanie z ludzkich serc lęku, przesądów i magii; o położenie kresu postawom destrukcyjnym, takim jak przemoc, niewierność, wyzysk czy alkohol oraz narkotyki. To jest zło, „które więzi i unieszczęśliwia wielu braci i siostry, także tutaj” – wyznał.

Franciszek prosił Papuasów, aby pamiętali, że „miłość jest silniejsza niż to wszystko, a jej piękno może uzdrowić świat, ponieważ ma swoje korzenie w Bogu”.

„A mówię to szczególnie do was, dzieci, z waszymi zaraźliwymi uśmiechami i waszą żywiołową radością, która tryska w każdym kierunku” – zaznaczył Franciszek.

Czytaj także 08/09/2024 Papież do Papuasów: Bóg blisko tych, którzy czują się daleko Ci, którzy znajdują się na marginesie społeczeństwa, są zjednoczeni z Bogiem i bliźnimi – podkreślił Papież podczas niedzielnej Mszy św. w Port Moresby, stolicy Papui-Nowej Gwinei. ...