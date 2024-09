Papież do Papuasów: Bóg blisko tych, którzy czują się daleko

Ci, którzy znajdują się na marginesie społeczeństwa, są zjednoczeni z Bogiem i bliźnimi – podkreślił Papież podczas niedzielnej Mszy św. w Port Moresby, stolicy Papui Nowej Gwinei. Uczestniczyło w niej ok. 35 000 osób, w tym premier kraju, James Marade.

Joseph Tulloch, ks. Paweł Rytel-Andrianik - Watykan

Oddalenie od Boga

W swojej homilii papież Franciszek rozważał czytaną tego dnia Ewangelię, która opisuje uzdrowienie przez Jezusa głuchoniemego. Papież skupił się w szczególności na dwóch elementach tej historii: oddaleniu głuchoniemego i bliskości Jezusa.

Głuchoniemy znajdował się „na obszarze geograficznym, który w dzisiejszym języku nazwalibyśmy „peryferiami”. Terytorium Dekapolu leży za Jordanem, z dala od centrum religijnego, jakim jest Jerozolima”. Ponadto jest oddalony od Boga i ludzi, bo „jest głuchy, a zatem nie może słyszeć innych, jest niemy, a zatem nie może mówić do innych. Ten człowiek jest odcięty od świata, jest odizolowany” – wskazał

Bliskość Jezusa

Odpowiedzią Boga na ten dystans – który, jak zauważył Papież, wszyscy odczuwamy w takim czy innym czasie – jest bliskość. „W swoim Synu Bóg chce nam ukazać przede wszystkim to, że jest Bogiem bliskim, Bogiem współczującym, który troszczy się o nasze życie, który przezwycięża wszelkie oddalenia”.

Papież zaznaczył, że kiedy czujemy się oddaleni lub postanawiamy trzymać się na dystans – na dystans od Boga, na dystans od naszych braci, na dystans od tego, kto jest od nas odmienny „wtedy zamykamy się, barykadujemy się w sobie, i w końcu obracamy się jedynie wokół naszego ego, głusi na Słowo Boże i wołanie naszego bliźniego, i dlatego niezdolni do rozmowy z Bogiem i z bliźnim”.

Odlegli, a jednak zjednoczeni

Papież zakończył homilię, wskazując, że Ewangelia tego dnia niesie szczególne przesłanie dla mieszkańców Papui Nowej Gwinei: „Wy bracia i siostry, wy, którzy zamieszkujecie tę ziemię tak odległą; z Pacyfiku może macie wyobrażenie, że jesteście oddzieleni, oddzieleni od Pana, oddzieleni od ludzi, ale to nie jest tak. Nie: jesteście zjednoczeni, zjednoczeni w Duchu Świętym, zjednoczeni w Panu, a Pan mówi do każdego z was 'Otwórz się!'. To jest najważniejsze: otworzyć się na Boga, otworzyć się na braci, otworzyć się na Ewangelię i uczynić z niej kompas dla naszego życia” – podsumował Franciszek.