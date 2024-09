Niespodziewana wizyta Franciszka na czuwaniu młodzieży: róbcie hałas

Papież został entuzjastycznie powitany przez 6 tys. młodych ludzi w Brukseli, którzy zorganizowali festiwal „Hope Happiness”. Obecność Papieża 28 września wieczorem była niespodzianką. Franciszek w spontanicznym przemówieniu powiedział, aby młodzi ludzie robili hałas, pomagali innym i nie zapominali o modlitwie.

Salvatore Cernuzio, ks. Paweł Rytel-Andrianik

Kiedy ogłoszono ze sceny Brussels Expo, około godziny przez przybyciem Papieża, że Franciszek przyjedzie do młodych, był ogromny entuzjazm. Młodzież śpiewa, tańczy, modli się i biwakuje przed niedzielną Mszą św. z Papieżem. Są tam młodzi z Belgii oraz z krajów sąsiednich. Są także rodziny i dzieci, księża, siostry zakonne, grupy pielgrzymów z flagami i transparentami. Myśleli, że zobaczą Papieża w niedzielę, tymczasem Franciszek przyjechał do nich w sobotę wieczorem.

Kiedy Papież pojawił się na wózku inwalidzkim, pośród dymu i fioletowych świateł odbitych od dwóch ogromnych neonowych krzyży, były oklaski i ogromna radość. A młody człowiek zapytał go po włosku: „Pierwsze selfie?”.

Papież zaczął dialog z młodzieżą: „Zadam wam pytanie: Czy wiecie, co robią młodzi ludzie? Powiem: młodzi ludzie robią hałas!” Franciszek zachęcił do tego, aby młodzi ludzie robili hałas, pomagali innym i nie zapominali o modlitwie.

Ze środka sceny Franciszek wskazał na noworodka w ramionach matki: „Widzicie go? On jest największy z was wszystkich, ponieważ Jezus powiedział nam, że największy jest ten, który stał się dzieckiem”. Do Papieża podeszła młoda matka z noworodkiem, który w międzyczasie stał się gwiazdą wieczoru. Franciszek pobłogosławił go. Było to ostatnie pożegnanie na zakończenie dnia, który zakończył się w sposób nieplanowany.

