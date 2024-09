Papież o związku chrześcijaństwa z ekologią: wdzięczność, misja, wierność

O wdzięczności, misji i wierności mówił Papież Franciszek w kontekście związków chrześcijaństwa z ekologią podczas spotkania ze studentami Uniwersytetu Katolickiego w Louvain-la-Neuve, które odbyło się w „Aula Magna” w sobotnie popołudnie 28 września.

Ks. Paweł Rytel-Andrianik, Artur Hanula

Franciszek wskazał wojnę, korupcję i współczesne formy niewolnictwa jako „najbardziej brutalne przejawy” zła w świecie. Zdarza się, że zło „zanieczyszcza samą religię, która staje się narzędziem dominacji”, a tymczasem jak zaznaczył Papież, „Bóg jest Ojcem, a nie władcą; jest Synem i Bratem, a nie dyktatorem; jest Duchem miłości, a nie dominacji”.

Wdzięczność, misja, wierność

Mówiąc o związkach chrześcijaństwa i ekologii, Papież wskazał, że po pierwsze człowiek powinien być wdzięczny Bogu, bo Ziemia to Jego dar dla człowieka. Przypomniał, że „jesteśmy gośćmi i pielgrzymami na ziemi”, a Bóg jest pierwszym, który troszczy się o nią.

Po drugie człowiek ma misję do spełnienia, powinien strzec piękno świata i pielęgnować je dla dobra wszystkich, zwłaszcza potomnych. Papież przypomniał, że to jest „program ekologiczny” Kościoła. Ta misja powiedzie się tylko wtedy, kiedy z ludzkiego serca i sumienia ustąpią „arogancja, przemoc i rywalizacja”.

Po trzecie potrzeba „wierności Bogu i wierności człowiekowi”, przejawiającej się w integralnym rozwoju „wszystkich osób we wszystkich aspektach ich życia”.

O roli kobiet w Kościele

Ojciec Święty odniósł się też do roli kobiet w Kościele. Ciężarem nazwał przemoc i niesprawiedliwość, a także uprzedzenia ideologiczne. Wskazał, że musimy na nowo odkryć punkt wyjścia: kim jest kobieta i kim jest Kościół. „Kobieta w Ludzie Bożym jest córką, siostrą, matką” - zaznaczył Papież. Dodał, że kobiety i mężczyźni są powołani od „początku”, aby „kochać i być kochanymi. Jest to powołanie, które jest misją”. Papież przypomniał, że „kultura chrześcijańska wypracowuje zawsze na nowo, w różnych kontekstach, powołanie i misję mężczyzny i kobiety, oraz ich wzajemne bycie dla drugiego, w komunii”.

„Kobieta znajduje się w sercu zbawczego wydarzenia. To wraz z «tak» Maryi sam Bóg przychodzi na świat. Kobieta jest płodnym przyjęciem, troską, życiodajnym poświęceniem” – powiedział Papież.

Ojciec Święty odłożył kartki i dodał spontanicznie: „dlatego kobieta jest ważniejsza od mężczyzny, ale jest źle, gdy kobieta chce być mężczyzną: nie, ona jest kobietą”. Zaznaczył, że jest to „ciężkie, i jest to ważne”.

„Otwórzmy oczy na wiele codziennych przykładów miłości, od przyjaźni do pracy, od studiów do odpowiedzialności społecznej i kościelnej, od małżeństwa do macierzyństwa, do dziewictwa dla Królestwa Bożego i dla służby” – powiedział Franciszek i dodał: „nie zapominajmy, powtarzam: Kościół jest kobietą, nie jest mężczyzną, jest kobietą”.

Jak studiować? Po co studiować? Dla kogo studiować?

Mówiąc o tym, jak studiować, Franciszek wskazał, że każdy może wypracować swój własny styl, ale „studiuje się razem” - z wykładowcami, kolegami i koleżankami obecnymi i byłymi.

Franciszek wskazał też na potrzebę poznania motywów, dla których człowiek studiuje. Muszą „one być dobre, ponieważ od nich zależy sens studiowania, od nich zależy kierunek naszego życia”. Zaznaczył, że najważniejszym motywem studiowania nie jest zdobycie pracy „Nie żyjemy po to, by pracować, ale pracujemy po to, by żyć” - podkreślił.

Papież zatrzymał się też nad kwestią tego, dla kogo podejmuje się studia. Mówił, że studiujmy, aby służyć innym, przede wszystkim swoimi kompetencjami i autorytetem.

Studiowanie poszukiwaniem prawdy

Zdaniem Papieża studiowanie ma sens tylko wtedy, gdy poszukuje się prawdy. Szukając jej, trzeba rozumieć, że zostaliśmy stworzeni, aby ją znaleźć”. Jak podkreślił, „jeśli zrezygnujemy ze wspólnego poszukiwania prawdy, nauka stanie się narzędziem władzy, kontroli nad innymi”.

Na zakończenie Ojciec Święty zachęcił studentów, aby byli poszukiwaczami i świadkami prawdy. „Starajcie się być wiarygodni i konsekwentni poprzez najprostsze codzienne wybory” - podsumował.

