Beneficjenci Fundacji Conrada N. Hiltona w Indiach z siostrą Jane Wakahiu #SistersProject

Fundacja Hiltona wspiera misję sióstr zakonnych: komunikacja kluczem do działania

Posługa sióstr zakonnych oddanych służbie Bogu i ludziom w dzisiejszym świecie jest niebagatelna. „Trzeba doceniać to, co robią i dawać im narzędzia do dalszego dążenia naprzód” – mówi Vatican News siostra Jane Wakahiu ze zgromadzenia Małych Sióstr św. Franciszka, która w Fundacji Conrada N. Hiltona jest dyrektorką odpowiedzialną za programy wsparcia zakonnic.

Siostra Roselyne Wambani Wafula, fsp, Tomasz Zielenkiewicz „Jako siostry katolickie jesteśmy powołane do służenia tym, którzy są słabi i bezbronni. Wsparcie Fundacji Conrada N. Hiltona pozwala wzmocnić te wysiłki" – mówi siostra Jane Wakahiu. W rozmowie z Vatican News opowiedziała, na czym polega jej misja w organizacji. „Zajmujemy się szkoleniem sióstr zakonnych w zakresie komunikacji, co ma znaczenie dla właściwego przekazywania zasad Ewangelii. Komunikacja odgrywa kluczową rolę we wszystkim, co robimy. Jest to szczególnie ważne dla tych, którzy służą Kościołowi" – wyjaśniła. Jak dodała, siostry zakonne są cichymi siłami dobra, które poświęcają swoje życie ludzkości, jednak – jak dodała – zdarza się, że ich głos często ginie. Szkolenia medialne dla sióstr zakonnych „W dzisiejszym świecie komunikacja jest kamieniem węgielnym skutecznej posługi. Ważne jest, w jaki sposób łączymy się i dzielimy przesłaniem wiary. Zdolność do dzielenia się przesłaniem nadziei, wspierania marginalizowanych i łączenia się z różnymi społecznościami, opiera się na jasnej i przekonującej komunikacji" – zaznacza siostra Jane. Dlatego misją kierowanej przez nią sekcji w Fundacji Hiltona jest wyposażenie sióstr w umiejętności skutecznej komunikacji. „Siostry zakonne stają się potężnymi głosami na rzecz sprawiedliwości społecznej, edukacji i budowania pokoju" - podkreśliła. Inicjatywa Sióstr Katolickich (Catholic Sisters Initiative) oferuje siostrom zakonnym różnorodne szkolenia. „Obejmują zarówno warsztaty na temat mediów społecznościowych, jak i szkolenia z różnych dziedzin komunikacji, umiejętności korzystania z mediów i skutecznego pisania wniosków o dotacje" - dodała siostra. „Dzięki tym umiejętnościom siostry mogą dzielić się swoimi historiami, zwiększać świadomość na temat potrzeb swoich społeczności, a także zapewnić finansowanie swojej pracy. Ułatwiamy również siostrom współpracę i uczenie się od siebie nawzajem" – opowiada rozmówczyni Vatican News. Stowarzyszenie zakonne w Ugandzie, beneficjenci Fundacji Hiltona, z siostrą Jane Wakahiu Współpraca z watykańską Dykasterią ds. Komunikacji Na przykład w ramach Pentecost Project (Projektu Pięćdziesiątnicy) siostry szkolą się w zakresie komunikacji we współpracy z watykańską Dykasterią ds. Komunikacji. „Byliśmy świadkami niesamowitych zmian" – powiedziała. „Siostry, które kiedyś miały wyraźny problem z poruszaniem się po zawiłościach mediów społecznościowych, teraz skutecznie wykorzystują je do łączenia się ze swoimi społecznościami i podnoszenia świadomości na temat krytycznych kwestii. Inne udoskonaliły swoje umiejętności komunikacyjne i teraz ich głos, jako rzeczniczek osób wykluczonych i marginalizowanych, rozbrzmiewa ze zwielokrotnioną siłą" – opowiada.

„Spadek liczby sióstr zakonnych jest faktem, jednak nie powinniśmy przeoczyć szerszego obrazu. Trzeba skupić się na tych, które aktywnie służą potrzebującym i zapewnić im zasoby, których potrzebują, aby mogły kontynuować swoją istotną pracę" – dodała siostra Jane. „Ich wpływ na świat jest niezaprzeczalny. Skupmy się na nagłaśnianiu tych historii, zachęcajmy młode kobiety do rozważenia życia konsekrowanego i wspierajmy siostry, które już zmieniają świat. W ten sposób przyczynimy się do kontynuowania ich ważnej misji na kolejne pokolenia" – podkreśliła. Założona w 1944 roku przez hotelarza Conrada Hiltona fundacja w swojej działalności koncentruje się na walce z ubóstwem, wspieraniu sióstr zakonnych, pomocy dzieciom i realizacji różnych projektów humanitarnych.