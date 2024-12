Ghana: Siostry uczą sadzenia drzew w ramach projektu „Growing for a Greener Tomorrow”

Siostry Misjonarki Matki Bożej Różańcowej w Ghanie biorą udział w projekcie sadzenia drzew, trawy i kwiatów na terenie swoich placówek. W ten sposób chcą przyczynić się do dbania o środowisko i zapewnić bardziej ekologiczną przyszłość.

Siostra Sylvie Lum Cho MSHR, Tomasz Zielenkiewicz



Wycinanie drzew w celu wypalania węgla drzewnego jest w Ghanie powszechne, co w lokalnym języku określa się mianem „galamsey” (od angielskich słów gather them and sell, „zbierz i sprzedaj”). Ta praktyka przyczynia się do wylesiania i degradacji środowiska. Kwestia galamsey była szeroko dyskutowanym tematem, zarówno przez Konferencję Biskupów Katolickich Ghany (GCBC), jak i Konferencję Wyższych Przełożonych Zakonnych Ghany (CMSR-Gh). Ułożyli oni nawet modlitwę przeciwko nielegalnemu wydobyciu i niszczeniu środowiska, która jest odmawiana we wszystkich wspólnotach religijnych w Ghanie.



Wycinanie drzew powoduje poważne problemy środowiskowe w tym afrykańskim kraju. Ta praktyka może prowadzić do radykalnego zwiększenia temperatur i erozji gleby, co powoduje wyczerpywanie się jej składników odżywczych. Proces ten w konsekwencji zwiększa ryzyko powodzi i osunięć ziemi, co zagraża rolnictwu, może też prowadzić do kryzysu w dostępie do wody. Drzewa odgrywają istotną rolę w regulowaniu obiegu wody. Pomagają w pochłanianiu opadów, uzupełnianiu zasobów wód gruntowych i regulowaniu przepływu rzek. Mimo, że miasto Donkorkrom w południowej Ghanie opływają trzy rzeki: Volta, Afram i Obosum, to nadal cierpi ono z powodu niedoboru wody.

Dlatego na terenie swojej szkoły Siostry Misjonarki Różańca Świętego od kilku lat sadzą drzewa i kwiaty. Nawet przy swoich ograniczonych zasobach, nadal traktują uprawę tych zielonych roślin priorytetowo, czyniąc to dla dobra całej lokalnej społeczności. Siostry podejmują apostolat sadzenia i pielęgnowania sadzonek ufając Bożej Opatrzności w duchu ich założyciela, biskupa Josepha Shanahana, CSSp, a także podążając za inspiracją z encykliki Papieża Franciszka „Laudato si'”, która wzywa do troski o nasz wspólny dom – Ziemię.

Dzieci z instytucji prowadzonych przez siostry sadzą drzewa i uczą się, jak dbać o ziemię. Z biegiem lat rośliny rozrosły się i znacznie wzbogaciły naturalne piękno okolicy. Drzewa zapewniają schronienie dzieciom podczas zajęć na świeżym powietrzu w wilgotnym Donkorkrom. Tworzą również środowisko sprzyjające nauce. Z kolei trawa ułatwia poruszanie się po terenie, a także eliminuje błoto w porze deszczowej, tworząc plac zabaw dla dzieci.



Tegoroczna odsłona akcji sadzenia drzew „Green Ghana” na równinach Afram została zainaugurowana w czerwcu przez tamtejsze Nadleśnictwo Kwahu Afram, do której dołączyli partnerzy w dystryktach północnym i południowym. W akcji wzięły udział dwie siostry Misjonarki Matki Bożej Różańcowej. Hasło przewodnie w tym roku brzmi: „Growing for a Greener Tomorrow” („Wzrost na rzecz bardziej ekologicznego jutra”).

Według danych Banku Światowego i innych organizacji międzynarodowych, w ostatnich latach około 20–25 procent populacji Ghany żyje poniżej międzynarodowej granicy ubóstwa, która wynosi 2,15 dolara dziennie. Migracja w poszukiwaniu żywności i pracy niekorzystnie wpływa na funkcjonowanie szkół i innych podmiotów. Utrzymanie terenów szkolnych w takim środowisku nie było dla sióstr łatwe. Jednak jak podkreślają, ich charyzmat misyjny wyraża się w gotowości do bycia posłanymi poza granice własnych krajów i kultur, aby dzielić się Dobrą Nowiną z każdym potrzebującym.