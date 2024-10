Kardynał Dziwisz: Jan Paweł II budowniczym pokoju i dialogu

Dziś wspomnienie św. Jana Pawła II zbiega się z rocznicą rozpoczęcia pontyfikatu, które miało miejsce 22 października 1978 roku. Pontyfikat ten rozpoczął od niezapomnianych słów: „Nie lękajcie się, otwórzcie, otwórzcie na oścież drzwi Chrystusowi!”. Kard. Stanisław Dziwisz, w rozmowie z Radiem Watykańskim - Vatican News, podkreślił, że nauczanie Jana Pawła II na temat pokoju jest dziś bardziej aktualne niż kiedykolwiek, w obliczu trwających wojen. Polski papież był nieustępliwym obrońcą życia.

Ks. Andrea Vena, ks. Paweł Rytel-Andrianik

„Zaangażowanie w skuteczne negocjacje nie oznacza upokorzenia”

„Nigdy nie jest za późno na porozumienie i pertraktacje. Refleksja nad własnymi obowiązkami, zaangażowanie w rzeczowe negocjacje nikomu nie uwłacza, lecz stanowi wyraz odpowiedzialności za budowanie pokoju” – powiedział Jan Paweł II podczas modlitwy Anioł Pański 16 marca 2003 roku, tuż przed wybuchem wojny w Iraku. Kardynał Stanisław Dziwisz, osobisty sekretarz Jana Pawła II przez 39 lat, w wywiadzie ponownie podkreślił, że polski Papież robił wszystko, co w jego mocy, aby promować pokój na świecie. „Uważam, że dzisiaj nauczanie Jana Pawła II jest bardziej aktualne niż kiedykolwiek, biorąc pod uwagę trwające wojny na Ukrainie i Bliskim Wschodzie” – zaznaczył kardynał Dziwisz.

„Nie lękajcie się” – wezwanie zawsze aktualne

Podczas Mszy świętej inaugurującej jego pontyfikat, 22 października 1978 roku, Jan Paweł II wypowiedział słynne słowa: „Nie lękajcie się, otwórzcie, otwórzcie na oścież drzwi Chrystusowi!”. Nawiązując do nich, kardynał Dziwisz podkreślił, że „to jest program na każdy dzień, zawsze aktualny dla Kościoła i współczesnego świata, dla każdego człowieka oraz dla różnych środowisk”.

Odnosząc się do nauczania Jana Pawła II, które obejmowało kwestie pokoju, obrony życia, szacunku dla pracowników, wezwanie do pielęgnowania szlachetnego powołania polityki, docenienie geniuszu kobiety, Eucharystii i Bożego Miłosierdzia, kardynał Dziwisz wyraził szczególną wdzięczność Papieżowi Franciszkowi za jego obronę życia: „Cieszymy się ze słów, jakie wypowiedział Ojciec Święty Franciszek w Brukseli”, broniąc godności osoby ludzkiej od początku do jej naturalnego końca.

Papież Franciszek i Jan Paweł II

„Szczególnie potrzebujemy jego przykładu i ojcostwa. Nie można jednak w pełni zrozumieć św. Jana Pawła II bez poznania Karola Wojtyły, czyli korzeni tego świętego Papieża” – napisał Papież Franciszek we wstępie do książki „La meta è la felicità” (Celem jest szczęście), która niedawno ukazała się po włosku i zawiera 366 tekstów, niemal wszystkich niepublikowanych, z okresu przed rozpoczęciem pontyfikatu Karola Wojtyły. Nawiązując do tych słów, kardynał Dziwisz przypomniał, że Jan Paweł II mianował ojca Jorge Bergoglio „na urząd pasterza Kościoła w Argentynie, a później także kreował go kardynałem”.

Na zakończenie kardynał Dziwisz zachęcił wszystkich do poszukiwania prawdy i niezawodnego przewodnictwa w nauczaniu każdego papieża, jako następcy św. Piotra.

