Bp Grzybowski w Ekwadorze: Eucharystia jest niezbędna dla budowania braterstwa

O doświadczeniu piękna Kościoła powszechnego, a także o tym, że Eucharystia powinna być źródłem jedności i uzdrowieniem dla poranionych braterskich relacji mówi w rozmowie z Radiem Watykańskim - Vatican News bp Jacek Grzybowski, delegat KEP na 53. Międzynarodowym Kongresie Eucharystycznym, który odbywa się w stolicy Ekwadoru, Quito.

Dorota Abdelmoula-Viet – Watykan

Piękno Kościoła powszechnego

W rozmowie z papieską rozgłośnią, biskup pomocniczy diecezji warszawsko-praskiej podkreśla, że trwające spotkanie, w którym uczestniczą delegaci z całego świata, to okazja do doświadczenia bogactwa Kościoła powszechnego. „Tutaj są delegaci i wierni z całego świata, oczywiście głównie z Ameryki Południowej, z Ameryki Północnej, ale spotkałem tutaj bardzo wielu delegatów i przedstawicieli całego Kościoła od Australii, przez Filipiny, Japonię, Koreę aż do oczywiście Europy i Azji – mówi bp Grzybowski. – Dla tego Kościoła południowoamerykańskiego, ten kongres jest bardzo, bardzo ważny, zgromadził on wielu przedstawicieli, głównie Ameryki Południowej, Ameryki Północnej. Oni tu czują się bardzo tak jakby u siebie, jakby w jednej rodzinie. Jest tutaj naprawdę wiele radości, wiele bardzo, bardzo pięknego dynamizmu misyjnego, bo to jest Kościół misyjny”.

Eucharystia – braterskie spotkanie

Nawiązując do tematu 53. Międzynarodowego Kongresu Eucharystycznego „Braterstwo dla uzdrowienia świata”, bp Grzybowski wyjaśnił, że jest on zainspirowany słowami Jezusa, skierowanymi do apostołów „wszyscy braćmi jesteście” (Mt 23, 8b). Są one inspiracją do odkrycia, że źródłem tegoż braterstwa jest zakorzenienie w Bogu.

Następnie bp Grzybowski zwraca uwagę na znaczenie tematu kongresu: „Braterstwo dla uzdrowienia świata”. „Tutaj w czasie konferencji, spotkań i rozmów zobaczyłem, że Eucharystia ma stawać się dla nas właśnie płaszczyzną czy jakby punktem spotkania, które rodzi prawdziwe braterstwo. I to prawdziwe braterstwo wyraża się właśnie w tym, że w Eucharystii ostatecznie wszyscy jesteśmy nakarmieni przez Pana, jesteśmy tymi, którzy otrzymują Jego największy dar, czyli Jego Ciało i Krew – mówi polski delegat, podkreślając, że braterskie więzi wykraczają poza funkcje i tytuły piastowane w Kościele. Podkreśla, że Eucharystia jest zaproszeniem „żeby uczyć się braterstwa jako równości – takiej głębokiej, ewangelicznej – wszystkich ludzi”, będących dziećmi Boga.

Eucharystia – uzdrowieniem zranionego świata

Odwołując się m.in. do treści dokumentu bazowego, będącego wprowadzeniem w temat 53. MKE oraz pomocą duszpasterską dla Kościołów partykularnych, bp Grzybowski zwraca uwagę na to, że nie można nie zauważyć zranień i zafałszowań, jakim towarzyszy współcześnie refleksja na temat braterstwa ludzkiego. „To trochę wybrzmiewa tutaj, w Ameryce Południowej, która jest przecież kontynentem postkolonialnym, że braterstwo jest zranione, często oszukane, że [wciąż] są rządy oligarchiczne, różnego rodzaju wewnętrzne napięcia, nierówności i nie ma takiej prawdziwej solidarności i prawdziwego braterstwa, chociaż instytucje, rządy, różne władze i różnego rodzaju gremia się na to braterstwo powołują”.

Odpowiedzią na te społeczne nierówności powinno być odwołanie się właśnie do Eucharystii i poszukiwanie w niej „prawdziwego braterstwa, które wychodzi z doświadczenia miłości Boga, przebaczającego, kochającego i karmiącego nas swoim Ciałem”. „W tym sensie braterstwo w Eucharystii jest darem dla uzdrowienia świata” – podkreśla hierarcha, wyjaśniając, że to właśnie jest głównym przesłaniem kongresu.

Lekcja różnorodności dla Polski

Pytany o inspiracje, jakie z trwającego spotkania przywiezie do Polski, bp Grzybowski mówi o potrzebie spotkania z Kościołem powszechnym. „W Polsce powinniśmy się właśnie uczyć tego braterstwa w różnorodności Kościoła i w różnorodności naszej wrażliwości. Patrząc tutaj na Kościoły latynoskie, widzę, jak wiele jest w nich piękna, aczkolwiek innego kulturowo i z innym doświadczeniem, też emocjonalnym, niż nasze doświadczenie europejskie czy polskie” – relacjonuje – „Właśnie tego powinniśmy się uczyć, że Eucharystia nie może nas dzielić. Mimo że jesteśmy różni, przychodzimy z różnych doświadczeń, też różnych stanów, w różnej kondycji duchowej, żebyśmy w tym doświadczeniu jednego chleba, który jest łamany i rozdawany braciom i siostrom, jednego kielicha, z którego pijemy, właśnie czerpali ideę prawdziwego braterstwa. Właśnie takiej jedności w różnorodności, Kościół bardzo potrzebuje, ale także bardzo powinien pilnować” – uważa polski delegat.

53. Międzynarodowy Kongres Eucharystyczny odbywa się w Quito w dniach 8-15 września br. Jednym z głównych punktów programu jest, zgodnie z tradycją tych spotkań, procesja eucharystyczna, która przejdzie w sobotę ulicami miasta, jednocząc mieszkańców stolicy, przybyszów z innych części kraju i uczestników kongresu, którzy w liczbie ponad 800 przyjechali ze wszystkich kontynentów. Konferencję Episkopatu Polski reprezentują bp Jacek Grzybowski z diecezji warszawsko-praskiej oraz ks. Michał Dziedzic i Marek Dziedzic, który w ostatnich latach współtworzył Krajowe Biuro Organizacyjne ŚDM.

