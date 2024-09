Papież na Kongres Eucharystyczny: braterstwo musi być proaktywne

Papież Franciszek sprawujący Eucharystię (AFP or licensors)

Odzyskajmy to radykalne braterstwo z Bogiem i między ludźmi – apeluje Franciszek w przesłaniu do uczestników Międzynarodowego Kongresu Eucharystycznego, który dziś zaczyna się w Ekwadorze.

Ks. Paweł Rytel-Andrianik – Watykan

Papież zaznacza, że już pierwsi Ojcowie Kościoła mówili, że znak chleba rozpala w Ludzie Bożym pragnienie braterstwa, ponieważ „tak jak chleb nie może być ugniatany z jednego ziarna, tak i my musimy iść razem, ponieważ «choć jest nas wielu, jesteśmy jednym ciałem, jednym chlebem»” – wskazał.

Apelując o braterstwo proaktywne Ojciec Święty wskazał na niemiecką siostrę zakonną Angelę Autsch, która wiedząc, że będzie aresztowana i najprawdopodobniej zginie w niemieckim nazistowskim obozie koncentracyjnym i zagłady Auschwitz zachęcała swą rodzinę do przystępowania do Komunii Świętej. „Dla niej zachęcanie do częstej Komunii, zwłaszcza w kontekście modlitwy za Papieża i Kościół, który był wówczas prześladowany, było odnajdywaniem w Eucharystii więzi, która wzmacnia żywotność samego Kościoła, więzi, która wzmacnia tę żywotność między jego członkami i z Bogiem” – podkreślił Ojciec Święty.

53. Międzynarodowy Kongres Eucharystyczny ma miejsce w Ekwadorze. Odbywa się w dniach 8-15 września pod hasłem „Braterstwo, aby uzdrowić świat”. Legatem papieskim na kongres jest kard. Baltazar Enrique Porras Cardozo, emerytowany metropolita Caracas.

