Ze śpiewem na Jasną Górę - kolejne pielgrzymki tworzą własne hymny

W Poznaniu „chcą być jedno”, a w Siedlcach „są dziećmi Boga” - wraz z kulminacją sezonu pielgrzymkowego pojawiają się hymny, pieśni i piosenki towarzyszące na szlaku do Częstochowy. „Ważnym aspektem w pielgrzymowaniu jest dawanie świadectwa i w naszym hymnie chcieliśmy to pokazać" - mówi Vatican News - Radiu Watykańskiemu Sylwester Juszczyński. Jest on organistą, dyrygentem i kompozytorem, autorem słów i muzyki do pieśni „Jestem dzieckiem Boga", hymnu 44. Pieszej Pielgrzymki Podlaskiej.

Pątnicy z diecezji siedleckiej wyruszą na Jasną Górę z początkiem sierpnia. Autorskie hymny Pieszej Pielgrzymki Podlaskiej to już wieloletnia tradycja. Jak mówi nam Sylwester Juszczyński, w takim kształcie tego typu pielgrzymkowe pieśni funkcjonują od 2017 roku, a od trzech lat mają one formę profesjonalnych teledysków publikowanych na Youtube na kanale Faro.tv.

Pielgrzymka Podlaska na Jasną Górę

W tegorocznym hymnie „Jestem dzieckiem Boga" ważną rolę wykonawczą odgrywają dzieci, w tym syn naszego rozmówcy. „To dziecięctwo najłatwiej pokazać poprzez dzieci. W teledysku występują dzieci z Zespołu Pieśni i Tańca 'Jata' z Łukowa" - mówi Sylwester Juszczyński. Jak podkreśla, dzieci są nieodłączną częścią pielgrzymkowej wspólnoty, wiele z nich jest wożonych w wózkach czy przyczepkach przez rodziców i najbliższych. „Zawiera się w tym międzypokoleniowa wspólnota i jedność z Bogiem" - dodaje.

Pielgrzymka Podlaska na Jasną Górę

Pieczę nad muzycznym aspektem podlaskiej pielgrzymki sprawuje centralna służba muzyczna. Sylwester Juszczyński zachęca do czerpania z polskiej tradycji i bogatego zbioru utworów pielgrzymkowych i religijnych. Jak wyjaśnia, chodzi o to, by śpiew korespondował z tym, co dzieje się na trasie i współgrał z modlitwą. „Pilnujemy, żeby to było wykonywane z dobrym smakiem. Nie zachęcamy, by robić covery popowych kawałków, które na dany moment są gdzieś popularne. To często nie ma wartości ani tekstowej, ani muzycznej i to jest takie chwilowe, na tym nie bazujemy i w tym kierunku nie idziemy" - mówi autor hymnu 44. Pieszej Pielgrzymki Podlaskiej.

Pielgrzymka Podlaska na Jasną Górę

Jak podkreśla, to właśnie „Jestem dzieckiem Boga" stał się dla niego utworem szczególnym. Szczególnym, bo napisanym w 12 godzin po ustaleniu hasła pielgrzymki. „Mam dużą radość, starałem się, by ten utwór trafiał do ludzi, do ucha, do serc. Wzruszające było dla mnie, kiedy pierwszą wersję tego hymnu zaczął śpiewać w samochodzie mój syn, to była inspiracja do tego, żeby zrobić z tym coś więcej. Dlatego zaprosiliśmy do współpracy dzieci" - wyznaje Sylwester Juszczyński.

Pielgrzymka Podlaska na Jasną Górę

6 lipca w dwunastu grupach na Jasną Górę wyruszyła 90. Poznańska Piesza Pielgrzymka. Jej hymn udostępniono już w Sylwestra 2023 roku. „Aby byli jedno, Aby byli jedno, roztaczaj swą chwałę wśród nas Aby byli jedno, Aby byli jedno, bo w Tobie zatrzymać chcę czas" - głosi tekst refrenu.

