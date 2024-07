Więcej pielgrzymów – z Kujaw i Podhala

Z północy – z Kujaw oraz z południa – z Podhala, na Jasną Górę dotarły dziś dwie duże grupy pielgrzymów pieszych. Pątnicy bydgoscy dziękowali za 20 lat swojej diecezji i tyleż samo pielgrzymowania do Królowej Polski, górale przypominali Jezusowe zapewnienie „Jestem tylko dla Ciebie” w Eucharystii.

Mirosława Szymusik Biuro Prasowe @JasnaGóraNews

W Pielgrzymce Diec. Bydgoskiej dopisała młodzież. Piękno pielgrzymki góralskiej to nie tylko barwne regionalne stroje kobiet i mężczyzn, muzyka i śpiew, ale żywo wyznawana wiara, rodzinność Podhalan. Tylko w grupie z Bachledówki niemalże jedna trzecia pątników to dzieci.

„Jestem Wanda i mam 10 lat. Po raz który szłaś? Ja po raz piąty. Antoni Piekarczyk, mam lat 12. Chodzę co roku na pielgrzymki. Dla mnie pielgrzymka to jest taka tradycja. Nasi dziadkowie i rodzice praktycznie co roku chodzili na pielgrzymki, dlatego my teraz zaczęliśmy kontynuować te tradycję, dlatego chodzimy z całą rodziną” – mówili najmłodsi pątnicy.

Jak podkreślali przewodnicy, zarówno w pielgrzymce bydgoskiej i jak i góralskiej, w stosunku do roku poprzedniego, pątniczy trud podjęło więcej osób.

W drodze są już pątnicy, którzy mają do pokonania najdłuższe trasy, jak z Pustkowa, Helu czy Giżycka. Inni wciąż wyruszają, i te mniej typowe również, jak Pielgrzymka Młodzieży i Rodzin Różnych Dróg i Kultur czy nauczycielskie „Warsztaty w Drodze”.

.