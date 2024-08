Nikaragua wydaliła siedmiu księży do Rzymu

Po aresztowaniach w ostatnich dniach, rząd Nikaragui wydalił z kraju 7 księży wysyłając ich do Rzymu.

Z grupy księży zatrzymanych w Nikaragui, siedmiu zostało wydalonych z kraju w środę 7 sierpnia i wysłanych do Rzymu, gdzie dotarli wczoraj po południu: są to księża Víctor Godoy, Jairo Pravia, Silvio Romero, Edgar Sacasa, Harvin Torres, Ulises Vega i Marlon Velázquez.

Informacja ta została potwierdzona tego samego dnia po południu przez rząd Nikaragui w komunikacie prasowym: „7 nikaraguańskich księży wyjechało z Nikaragui do Rzymu we Włoszech”. Księża należą do diecezji Matagalpa i Estelí i zostali zatrzymani w Seminarium Matki Bożej Fatimskiej w Managui.

Według doniesień nikaraguańskich mediów, administrator diecezji Estelí, ks. Frutos Valle, który został aresztowany 26 lipca, nie znalazł się wśród wydalonych z kraju.

Jest to już piąte wydalenie grup księży z Nikaragui: w październiku 2022 r. i lutym 2023 r. do Stanów Zjednoczonych; w październiku 2023 r. i styczniu 2024 r. do Rzymu, dwie inne grupy księży wraz z dwoma biskupami: Rolando Álvarezem i Isidoro Morą. A w czwartek, 8 sierpnia, siedmiu księży, którzy przybyli do Włoch.

Tymczasem były ambasador Nikaragui przy Organizacji Państw Amerykańskich (OPA) Arturo McFields Yescas potwierdził w środę, że rząd kierowany przez Daniela Ortegę nakazał wydalenie brazylijskiego ambasadora w Nikaragui Breno de Souza Brasil Días da Costa za to, że nie wziął udziału w ceremonii z okazji 45. rocznicy rewolucji nikaraguańskiej 19 lipca, na którą został zaproszony.

Ze swojej strony brazylijski rząd zdecydował w czwartek o wydaleniu ambasador Nikaragui, Fulvii Castro, jako „odwzajemnienie” podobnego kroku przyjętego przez władze w Managui.

