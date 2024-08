Nowa fala aresztowań księży w Nikaragui

Ośmiu kolejnych księży zostało uwięzionych w piątek 2 sierpnia, większość z nich należała do diecezji Matagalpa.

Vatican News

Według doniesień nikaraguańskiej prasy, Kościół w Nikaragui doświadcza nowej fali aresztowań księży. W piątek 2 sierpnia aresztowano ośmiu księży i jednego diakona, w większości należących do diecezji Matagalpa. Są to kolejne aresztowania w stosunku do trzech dokonanych w ciągu ostatnich kilku dni. Władze nie podały jeszcze oficjalnych informacji o powodach aresztowań i miejscach przetrzymywania księży.

Aresztowani duchowni, według informacji portalu Despacho 505 to: Jairo Pravia; Víctor Godoy; Marlon Velásquez; Antonio López; Raúl Villegas; Francisco Tercero; Silvio Romero oraz diakon Erwin Aguirre.

Eskalacja aresztowań rozpoczęła się 27 lipca od aresztowania ks. Frutosa Constantino Valle Salmeróna, prawie 80-letniego kapłana, administratora „Ad Omia" diecezji Estelí.

Następnie 1 sierpnia aresztowano dwóch księży w święto religijne Santo Domingo de Guzmán: ks. Ulisesa René Vega Matamoros, wikariusza biskupiego ds. prawnych i ks. Edgarda Sacasa, wikariusza biskupiego ds. duszpasterstwa.

Szacuje się, że co najmniej 140 duchownych i zakonników zostało zmuszonych do opuszczenia kraju od 2018 r. Oprócz tego wiele organizacji kościelnych zostało wywłaszczonych lub pozbawionych statusu prawnego.

Czytaj także 12/07/2024 Rząd Nikaragui zamyka Radio Maryja Po zablokowaniu kont bankowych w kwietniu, władze Managui anulowały status prawny nadawcy, który znika z fal radiowych w kraju po ponad 40 latach nadawania.