Migranci w Korei

Korea: oczekiwanie na wizytę Papieża w Azji i impuls dla młodych

Pomoc ubogim, migrantom, zaangażowanie w dialog międzyreligijny to wartości, które Kościół w Korei Południowej w sposób szczególny wciela w życie 10 lat po wizycie Papieża Franciszka, która miała miejsce w dniach 13-18 sierpnia i była połączona z VI Azjatyckimi Dniami Młodzieży – podkreśla w rozmowie z Radiem Watykańskim – Vatican News o. Diego Cazzolato, ze Zgromadzenia Misjonarzy Matki Bożej Pocieszenia. Dodaje, że jest także oczekiwanie na podróż Papieża do Azji we wrześniu.

Ks. Paweł Rytel-Andrianik, Antonella Palermo – Watykan Od dialogu międzyreligijnego po wspieranie nowych ubogich, szczególnie migrantów – to spektrum działania Kościoła w Korei Południowej, na które zwraca uwagę o. Cazzolato, który pracuje w tym azjatyckim kraju od ponad 30 lat. Zaznacza, że jest wielu „nowych ubogich” tzw. Migrantów. „Większość pochodzi z Filipin, a duża grupa z Nigerii. Z Ameryki Łacińskiej, zwłaszcza z Peru, w przeszłości przybywało ich więcej, teraz prawie wszyscy zostali repatriowani. Jest też Azja Południowo-Wschodnia: Wietnam, Timor Wschodni, Kambodża, Tajlandia, niektórzy z Mongolii” – wymienia. Papież powraca do Azji, by pobudzić dialog „Jestem bardzo zaintrygowany przystankiem w Indonezji, kraju o największej liczbie muzułmanów, gdzie relacje między chrześcijaństwem a islamem nie są łatwe. Wierzę, że Papież nada dalszy impuls dialogowi” – wyznaje misjonarz. Ojciec Diego podkreśla, że Kościół kontaktuje się z przywódcami i wiernymi innych religii, zwłaszcza buddystów i konfucjanistów lub innych religii rdzennie koreańskich. „Staramy się tworzyć pokojowe relacje między wszystkimi i wspólnie poszukiwać prawdy” – dodaje. Jednocześnie przyznaje, że po bardziej entuzjastycznym okresie doświadcza się trudności w tych relacjach, ale jak mówi „idziemy naprzód”. Doświadczenia dialogu międzyreligijnego W obliczu ŚDM 2027 potrzebna jest propozycja dla młodych Misjonarz relacjonuje, że dziś młodzi ludzie w Korei „szukają prawdy poza kościołami, parafiami, świątyniami buddyjskimi”. Młodzież także wyraża stan głębokiego zaniepokojenia o swoją przyszłość, o przyszłą pracę. Pomimo wysokiego poziomu postępu technologicznego, jaki ten kraj osiągnął na arenie międzynarodowej, nowe pokolenia „mają trudności ze znalezieniem pracy, czują się porzuceni przez dorosłych i pilnie potrzebują zdolnych przewodników, którzy będą ich wspierać. I muszę powiedzieć, że my, jako chrześcijanie, nie zawsze jesteśmy w stanie zaspokoić tę potrzebę”. Wspólnota chrześcijańska wita najmłodszych Nadzieję pokłada się w przygotowaniach do ŚDM 2027, które odbędą się w Korei Południowej. W najbliższych latach planowanych jest wiele inicjatyw. „Wśród chłopców panuje nastrój wielkiego zniechęcenia. Mamy nadzieję przywrócić relacje z młodzieżą, które zostały utracone w ostatnich latach. Potrzebujemy dobrej, poważnej propozycji” – wyznaje. Czytaj także 14/08/2024 Papua-Nowa Gwinea: Kościół aktywny w edukacji i służbie zdrowia, czeka na Papieża W Papui-Nowej Gwinei, którą Papież Franciszek odwiedzi w dniach 6-9 września, Kościół katolicki odgrywa kluczową rolę w sektorach edukacji i zdrowia. „Pracujemy nie tylko dla ...

