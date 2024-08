Papua-Nowa Gwinea: Kościół aktywny w edukacji i służbie zdrowia, czeka na Papieża

W Papui-Nowej Gwinei, którą Papież Franciszek odwiedzi w dniach 6-9 września, Kościół katolicki odgrywa kluczową rolę w sektorach edukacji i zdrowia. „Pracujemy nie tylko dla katolików, ale dla całej populacji. Nie mamy wsparcia i często nie otrzymujemy żadnych funduszy, zdarza się, że ludzie umierają z powodu uleczalnych chorób” – mówi w rozmowie z Radiem Watykański – Vatican News o. Sylvester Warwakai, przełożony prowincji Misjonarzy Najświętszego Serca Jezusowego w Papui-Nowej Gwinei.

Ks. Paweł Rytel-Andrianik, Claudia Torres

Odkąd Papua-Nowa Gwinea uzyskała niepodległość w 1975 r., ustanowiono nowe porozumienie między rządem a Kościołem katolickim, tworząc Katolicką Agencję Edukacji i Usług Zdrowotnych we współpracy z państwowy Departamentem Edukacji i Departamentem Zdrowia. Misjonarze pracują we współpracy z diecezjami. Z 11 milionów obywateli jedna czwarta to katolicy.

Praca w odległych obszarach wiejskich

Ojciec Warwakai wyjaśnia, że praca Kościoła jest szczególnie ważna na obszarach wiejskich, które są trudno dostępne i często pozbawione pomocy rządowej. Misjonarze mają szkoły, zarówno podstawowe, jak i średnie, oraz ośrodki zdrowia. Duchowny ubolewa nad faktem, że w ciągu ostatnich dwóch dekad „służba zdrowia i system edukacji zawiodły pod wieloma względami, ponieważ istnieje bardzo niewielkie wsparcie ze strony rządu w zakresie dotacji dla instytucji prowadzonych przez Kościół, szczególnie w zakresie zdrowia i edukacji. Czasami dotacje te nie docierają na czas i szkoły są zamykane”.

Jeśli chodzi o ośrodki zdrowia, ojciec Warwakai wyjaśnia, że czasami nie otrzymują one niezbędnych funduszy rządowych na zakup leków, co powoduje, że „ludzie umierają na uleczalne choroby”. Często, dodaje, placówki te są zmuszone do ograniczenia swojej działalności i zajmują się tylko kilkoma zagrażającymi życiu przypadkami, ze szczególną uwagą skierowaną na matki oczekujące dzieci lub osoby umierające na malarię.

Papuasi czekają na Papieża

Mówiąc o zbliżającej się podróży Papieża Franciszka do Azji i Oceanii, która obejmie pobyt w Port Moresby, stolicy Papui-Nowej Gwinei - z przystankiem w mieście Vanimo w dniu 8 września - ojciec Warwakai mówi, że obecność Papieża „da poczucie przynależności, nadziei i optymizmu” misjonarzom, którzy prowadzą swoją posługę w papuaskich społecznościach, a także w innych diecezjach i instytucjach poza stolicą.

Duchowny wyjaśnia, że ludzie w parafiach w archidiecezji Port Moresby przygotowują się do podróży Papieża poprzez rekolekcje duchowe i modlitewne. „Jesteśmy dumni, jesteśmy naprawdę szczęśliwi”, podkreśla.

Franciszek będzie drugim Papieżem, który nawiedzi ten kraj. Wcześniej był tam św. Jan Paweł II w latach 1984 i 1995. Ojciec Warwakai zaznacza, że dzięki podróży Franciszka, młodsze pokolenie będzie miało okazję doświadczyć bliskości Papieża. To „daje nam energię i pewność, że nie zostaliśmy zapomniani” - mówi. „Jesteśmy szczęśliwi, mamy poczucie wspólnoty między wszystkimi i modlimy się, aby przyjazd Papieża przyniósł nadzieję”. A także „jakąś formę zmiany dla naszych przywódców”.

Franciszek odwiedzi Papuę-Nową Gwineę podczas podróży do Azji i Oceanii w dn. 2-13 września. Ponadto uda się do Indonezji, Timoru Wschodniego i Singapuru. Będzie to najdłuższa podróż Papieża Franciszka.

Czytaj także 02/08/2024 Timor Wschodni: trwają przygotowania do papieskiej pielgrzymki Kościół w Timorze Wschodnim przygotowuje się do wizyty Papieża Franciszka na początku września. Będzie to druga papieska wizyta w tym kraju. Św. Jan Paweł II zatrzymał się na ...